Şimdi diyeceksiniz ki, "Yahu bunu nasıl ölçmüşler?

Kimin daha çok mıncıklandığını ölçmek için ünlülerin üzerine sensör mü yerleştirmişler?" Efendim, haberi geçen cumartesi günü atv'nin kahvaltı haberlerinde başarılı muhabir Sümeyye Yılancı duyurdu.

Sümeyye, Beyoğlu'ndaki Madame Tussaud Balmumu Heykel Müzesi'nden canlı yayındaydı.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un balmumu heykelinin yanına oturdu. "Kapanışı, Kıvanç Tatlıtuğ'un yanından yapmak istiyorum" dedi. Sonra da müthiş haberi patlattı: "Kıvanç Tatlıtuğ, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği isim. Özellikle genç kızlar ona dokunuyor, sarılıyor, öpüyorlarmış. Bu nedenle tam 40 kez onarılmak zorunda kalınmış." Yabancı ünlülerin heykelleri arasında en fazla 'mıncıklanıp öpülen' ise pop yıldızı Justin Bieber'mış.

Öpücük yağmuruna tutulan Justin, bugüne kadar 80 kez onarılmış.

Şimdi diyeceksiniz ki, "Yahu o müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün de balmumu heykeli var. En çok onun yıpranması gerekmiyor muydu?" Cevabını az çok tahmin edebiliyorum. Bu millet, Ata'sıyla fotoğraf çektirirken, derin saygısından dolayı ona dokunmaya kıyamaz da ondan...