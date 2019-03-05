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YÜKSEL AYTUĞ
05 Mart 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Vitrin yerine dizi gezmek

Dizilerde ünlü oyuncuların giydiği kıyafetler, artık yeni bir pazar yarattı. Bazıları, dizileri sırf yeni moda ve trendleri öğrenebilmek için izler oldular. Televizyon ve tekstil sektörü de bu 'ihtiyacı' anında ranta çevirmesini bildi. İzleyiciler, dijital ortamda televizyon izleme olanağı tanıyan FOX Play platformunda, dizide izledikleri görüntüyü dondurup o kıyafetin modeline, özelliklerine ve fiyatına kolaylıkla ulaşabiliyor, hatta sipariş verebiliyorlar. İşte lüks AVM'lerdeki büyük mağazaların birer birer kapanmasının sebeplerinden biri daha... İnternet üzerinden sanal alışveriş zaten bellerini kırmıştı. Şimdi de 'diziden kıyafet beğenme' alternatifiyle iyice sinek avlar hale gelecekler. Belli ki yakında AVM'ler sadece 'ucuz vakit geçirme ve piyasa yapma yeri' olarak kalacak.

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