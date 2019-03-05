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YÜKSEL AYTUĞ
05 Mart 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

‘Polat Alemdar’ yeniden ‘Kurtlar Vadisi’nde

Show TV'nin yeni dizisi 'Nöbet', izleyici ile buluştu. Dizi, 'Söz' ve 'Savaşçı' gibi benzerlerinin dümen suyundan dışarıya çıkamamış gibi görünüyor.
'Nöbet', 'Binbaşı Barış'ın ve askerlerinin kahramanlık hikayesini anlatıyor.
'Barış Binbaşı', bir yandan teröristlerle, bir yandan da yöredeki belalı bir aileyle uğraşıyor.
Başroldeki 'a, 'Binbaşı Barış' karakterini oturtmakta güçlük çektim doğrusu. Belli ki bu kez o da role girmekte zorlanmış.
Şimdilik 'Savaşçı'nın 'Albay Halil İbrahim Kopuz'u Murat Serezli ve 'Söz'ün 'Üsteğmen Yavuz Karasu'su 'ın yanında biraz 'acemi er' gibi duruyor.
Nöbet'in yapımcısı Necati Şaşmaz'ı severim.
İsterim ki, kardeşi Raci Şaşmaz'la yollarını ayırdıktan sonra fazlaca emek harcadığı ilk dizisi başarılı olsun.
Necati, bu arada sancılı bir boşanma süreci de yaşıyor. Bir yandan magazindan uzak durmak, diğer yandan reyting savaşlarında yeni bir diziyi ekrana tutundurmak hiç kolay değil. '' asıl şimdi 'Kurtlar Vadisi'nde...

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