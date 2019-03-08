Şenay Gürler, bu köşeden sık sık övgü alan oyunculardandır.

Komediden drama son derece geniş bir oyunculuk yelpazesi olan Gürler'in Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisine büyük bir renk ve heyecan katacağını düşünmüştüm.

İdris Koçovalı'nın unutamadığı sevgilisi Meliha karakteri ile diziye katılan Şenay Gürler'in canlandırdığı karakter ne yazık ki beklenen ilgiyi görmedi. Bu nedenle Meliha'nın rolü kısaldı, son bölümlerde neredeyse görünmez oldu.

Konuyla ilgili sosyal paylaşımlarda ve dizilerle ilgili haber yapan internet sitelerinde;

Gürler'in, İdris Koçovalı'nın (Ercan Kesal) yanında çok genç durduğu, inandırıcı olamadığı konuşuluyordu.

Ama bana göre Meliha'nın tutmamasının asıl sebebi, İdris Baba karakterini yontması, aşındırmasıydı. İdris Koçovalı'nın karısını terk edip Meliha'nın evinde geçirdiği saatler, özellikle kadın seyirciyi rahatsız etti. Bu nedenle Meliha'nın kullanım tarihinin bittiğine ve bir ayağının 'Çukur'da olduğuna inanıyorum.