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YÜKSEL AYTUĞ
08 Mart 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Yara bandı olmak ya da olmamak

"Ben kimseye yara bandı olmak istemiyorum..." Böyle diyordu 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Doktor Müjgan'ı, kendisini 'Yılmaz'a yakıştıranlara... 'Yılmaz'ın, bir zamanlar aşık olduğu 'Züleyha'yı unutamadığını, o acıdan uzaklaşmak için kendisiyle yakınlaştığını düşünüyordu...
Bu aralar bu 'yara bandı' lafı herkesin dilinde. Geçen hafta Beren Saat'in, ilk aşkı Efe Günay'a atıfla paylaştığı kırık dökük doğum günü mesajı da onun açık yarasının hâlâ kanadığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu durumda yara bandı da eşi Kenan Doğulu oluyordu kimilerince...
Daha sonra ikilinin evliliklerinin ciddi ciddi çatırdadığı yorumları kapladı magazin medyasını.
Peki kanayan her aşk yarası, bir başka aşkla pansuman edilebilir mi?
Karda donanı buz ile yuğmak her zaman iyi sonuç verir mi?
Bilirsiniz, yara bandı bazen açık yaraları içten içe işletir. Bu nedenle kimi yaraların kabuk bağlaması için bir süre açık tutulması gerekir.
Ne diyordu Teoman ünlü şarkısında: 'Hem yara bandımsın, hem yaram...' Yaralanmış ya da yara açmış tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

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