Astrolog Nuray Sayarı, Beyaz TV'deki 'Hayatta Her Şey Var'ın canlı yayınında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Programın sunucusu Nur Viral, daha sonra Sayarı'nın tedavisinin hastanede devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

O duyurunun altında yer alan yorumlar beni şoke etti. Pek çok kişi 'Gaipten haber vermeye kalkarsan olacağı budur' mealinde yorumlar yapıp lafı 'Beter olsun'a getirmişler. Yani resmen Nuray Sayarı'nın ölmesini istemişler. İşte buna çok üzüldüm.

Ben bu yıldız falı, astroloji işlerine pek inanmam.

Hele işi falcılığa, kahinliğe hatta büyücülüğe vuranları da asla tasvip etmem. Ama 'yıldız falı' gibi 'eğlencelik' bir işle uğraşıyor diye bir insana beddua edilmesini de mantığa ve vicdana uygun bulmam. Sosyal medya vahşeti kelle almaya devam ediyor. Yazık ki ne yazık...