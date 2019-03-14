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YÜKSEL AYTUĞ
14 Mart 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Bakanın Sevgililer Günü hediyesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi , sohbetimiz sırasında anlattı. 'nde Bakanlık 'nden arayıp tüyo vermişler: "Eşiniz beyefendi size harika bir Sevgililer Günü hediyesi getiriyor, bilginiz olsun." Pervin Hanım heyecanla eşini beklemeye koyulmuş. Bakan Ersoy kapıda üzerinde bakanlık logosu bulunan minik bir paket uzatmış. İçinden ne çıkmış dersiniz? Üzeri Sevgililer Günü için kırmızı kalplerle bezeli Müze Kart... Bu 'özel' olayı sizinle paylaşmamın asıl nedeni Müze Kart'a dikkat çekmek. Eğer cebinizde Müze Kart varsa, Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerine bir yıl boyunca ücretsiz girebiliyorsunuz. 'nın girişi 60 lira. Müze Kart'ın bir yıllık abonelik ücreti ise sadece 70 lira. Alınmaz mı?

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