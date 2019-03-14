Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Hanım, sohbetimiz sırasında anlattı. Sevgililer Günü'nde Bakanlık Özel Kalemi'nden arayıp tüyo vermişler: "Eşiniz beyefendi size harika bir Sevgililer Günü hediyesi getiriyor, bilginiz olsun." Pervin Hanım heyecanla eşini beklemeye koyulmuş. Bakan Ersoy kapıda üzerinde bakanlık logosu bulunan minik bir paket uzatmış. İçinden ne çıkmış dersiniz? Üzeri Sevgililer Günü için kırmızı kalplerle bezeli Müze Kart... Bu 'özel' olayı sizinle paylaşmamın asıl nedeni Müze Kart'a dikkat çekmek. Eğer cebinizde Müze Kart varsa, Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerine bir yıl boyunca ücretsiz girebiliyorsunuz. Topkapı Sarayı'nın girişi 60 lira. Müze Kart'ın bir yıllık abonelik ücreti ise sadece 70 lira. Alınmaz mı?