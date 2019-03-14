Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Sarp’ın armutla imtihanı
YÜKSEL AYTUĞ
14 Mart 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Sarp’ın armutla imtihanı

Bu kez ilginç detayı, Televizyon Gazetesi adlı internet sitesinin okurları yakalamış.
'Kadın' dizisinde 'Sarp'ın telaşlı bir şekilde araba kullanırken kaza yaptığının görüldüğü fragmanda, izleyicinin dikkatini kaza sırasında etrafa savrulan meyveler çekmiş. Dizinin tiryakilerinin hatırlayacakları gibi, ilk bölümde 'Sarp' denize düşerken de elinde 'Bahar'a götürmek üzere aldığı armutlar vardı. Fragmanda yine armutları gören izleyenlerden siteye, "Sarp'ın başına ne geliyorsa bu armut yüzünden geliyor. Armut varsa 'Sarp'ı bir beş sene daha öldü bileceğiz" gibi esprili yorumlar gelmiş.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN