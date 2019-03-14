Bu kez ilginç detayı, Televizyon Gazetesi adlı internet sitesinin okurları yakalamış.

'Kadın' dizisinde 'Sarp'ın telaşlı bir şekilde araba kullanırken kaza yaptığının görüldüğü fragmanda, izleyicinin dikkatini kaza sırasında etrafa savrulan meyveler çekmiş. Dizinin tiryakilerinin hatırlayacakları gibi, ilk bölümde 'Sarp' denize düşerken de elinde 'Bahar'a götürmek üzere aldığı armutlar vardı. Fragmanda yine armutları gören izleyenlerden siteye, "Sarp'ın başına ne geliyorsa bu armut yüzünden geliyor. Armut varsa 'Sarp'ı bir beş sene daha öldü bileceğiz" gibi esprili yorumlar gelmiş.