Başkanlık, bakanlık, bürokratlık; tüm dünyada 'ailece' yapılan bir iş haline dönüştü. Başkanların, bakanların eşleri ve çocukları da o makamın gönüllü birer halkla ilişkiler görevlisi olarak taşın altına ellerini koyuyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yıllardır turizm sektörüne emek veren eşi de öyle yaptı. Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Ersoy, proje kapsamında ünlü isimlerle birlikte Türkiye'nin 81 iline kültür turları düzenleyecek.

Şehirlerin doğal ve tarihi güzelliklerini, yerel değerlerini, yeme-içme dünyasını, alışkanlıklarını ve kültürel zenginliklerini keşfetme duygusunu vurgulayan turların ilk durağı Denizli olacak.

Ardından Adıyaman Nemrut, Şanlıurfa Göbeklitepe, Diyarbakır ve Isparta bu rota içinde yer alacak.

Her şehrin ünlüsü, kendi şehrinde düzenlenecek tura katılacak.

İki-üç günlük gezilerin görsel ve yazılı basına yansımasıyla şehrin tanıtımına büyük fayda sağlanacak. Sosyal sorumluluk projesinden ayrıca farklı yardımlaşma dernekleri de yararlanacak.



KATKI SAĞLAYACAK

Konuyla ilgili yapılan basın toplantısında turlara katılım ücretlerinin yüksek tutulması gerektiğini, zira bir bakan eşinin rehberliğinde, o kentin en ünlü simasıyla birlikte yapılacak turun önemli bir 'ayrıcalık' olduğunu belirttim. 'Teberrulu" tur bileti satışıyla elde edilecek gelirin o yörenin pek çok eksik gediğine yetişeceğini ifade ettim. Önerim kabul gördü.

Turlarda yer almak isteyenler, projenin paydaşı Sacred7 Travel ile katılım sağlayabilecek.

Proje hem keyifli, hem de sosyal sorumluluk ruhunun gelişmesi ve Türkiye'nin tanıtımı adına son derece tatminkar.

Hem takipçisi, hem de destekçisi olacağım.