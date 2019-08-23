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YÜKSEL AYTUĞ
23 Ağustos 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Ben kimi seyredeyim?

Lig başladı ama bir futbolsever olarak benim yine tadım tuzum yok. Gördüm ki eski tas, eski hamam.
Beraberliğe yatan hocalar, faul çalmak için yok yere dört takla atan sahte futbolcular, öne değil, yana oynayıp üst üste 8 pas yapmayı marifet sayan orta sahalar ve heyecanına kan doğrayan VAR uygulaması.
Tüm takımların taraftarları; söyler misiniz, sırf onu seyretmek için bilet aldığınız bir yıldızınız var mı? Ben önce Cemil Turan, sonra , ardından da Alex de Souza için maçlarına giderdim. Peki ya şimdi?
Formanızın arkasına ismini yazıp gururla dolaşacağınız bir futbolcu adı söyleyebilir misiniz?
Yayıncı kuruluş BeIN Sports ne kadar karalar bağlasa yeridir. Bu, adına yok yere 'futbol' denilen çirkin didişme için kimse decoder filan almaz.
Bence sezon başında ile arasındaki o muhteşem 'yı yayınlamakla Bein'sizlik ettiler. Millet o maçı izleyip gerçek futbolun ne olduğunu gördükten sonra bizimkilerin kör dövüşüne niye baksın ki?
Bence 'de futbolun marka değerini yükseltmenin tek yolu, Avrupa liglerinin yayınının yasaklanmasıdır(!)

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