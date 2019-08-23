Lig başladı ama bir futbolsever olarak benim yine tadım tuzum yok. Gördüm ki eski tas, eski hamam.

Beraberliğe yatan hocalar, faul çalmak için yok yere dört takla atan sahte futbolcular, öne değil, yana oynayıp üst üste 8 pas yapmayı marifet sayan orta sahalar ve futbol heyecanına kan doğrayan VAR uygulaması.

Tüm takımların taraftarları; söyler misiniz, sırf onu seyretmek için bilet aldığınız bir yıldızınız var mı? Ben önce Cemil Turan, sonra Rıdvan Dilmen, ardından da Alex de Souza için Fenerbahçe maçlarına giderdim. Peki ya şimdi?

Formanızın arkasına ismini yazıp gururla dolaşacağınız bir futbolcu adı söyleyebilir misiniz?

Yayıncı kuruluş BeIN Sports ne kadar karalar bağlasa yeridir. Bu, adına yok yere 'futbol' denilen çirkin didişme için kimse decoder filan almaz.

Bence sezon başında Liverpool ile Chelsea arasındaki o muhteşem Süper Kupa'yı yayınlamakla Bein'sizlik ettiler. Millet o maçı izleyip gerçek futbolun ne olduğunu gördükten sonra bizimkilerin kör dövüşüne niye baksın ki?

Bence Türkiye'de futbolun marka değerini yükseltmenin tek yolu, Avrupa liglerinin yayınının yasaklanmasıdır(!)