Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Yüksek gerilim hattı direğinde kurban kesen adam
YÜKSEL AYTUĞ
23 Ağustos 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Yüksek gerilim hattı direğinde kurban kesen adam

Bence bayram haberlerinin en inanılmaz ve 'ibret verici' görüntüsüydü. 'da belediyenin onca kurban kesim alanı varken, bir vatandaş mahallesindeki yüksek gerilim hattının demirlerine astığı kurbanın derisini yüzüyordu.
Muhabir hayretler içinde sordu: "Bu çok tehlikeli ve çirkin bir manzara değil mi? Neden kurban kesim alanında yapmıyorsunuz bu işi?" Adam yanıt verdi: "Ben yurt dışında yaşıyorum. Bilmiyorum o özel alanları..." Hayretle gözlemliyorum ki 'yurt dışında yaşıyor olmak' son zamanlarda her türlü kanunsuzluğun mazereti olarak kullanılmaya başlandı.
Kanuna, nizama uygun hareket eden gurbetçi vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum: Ne yazık ki bazıları sınırını geçer geçmez, adeta kimlik, kişilik değiştiriyor. (Yoksa aslına mı dönüyor demeli?) Trafik kurallarına uymuyor, çevre hassasiyetini bir kenara bırakıyor, görüntü ve ses kirliliği ile ilgili kanunlara aldırmıyor, en basit kurallara bile uymaktan kaçınıyor. Nedeni belli, "Nasıl olsa burada denetleyen, ceza kesen yok. Kesilen cezalar ise devede kulak" diyorlar. Sıkı mı 'da, 'da, 'da yüksek gerilim direğine kurban asıp yüzmek?
Bırakın dibinde kurban kesmeyi, herhangi bir enerji hattına izinsiz yaklaşmak bile ağır suç.
Gurbet zordur, bilirim. Ama sılayı da hor görmeyelim, ne olur...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN