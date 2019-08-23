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YÜKSEL AYTUĞ
23 Ağustos 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Ellerin dert görmesin amca!

Muhterem Okutur... Lakabı 'Yeşil Dede' imiş. İsmini atv'nin özel haberinden öğrendim.
Kendini ağaçlara adamış.
92 yıllık ömrü boyunca 40 milyondan fazla fidan dikmiş.
İşte ben 'dolu dolu yaşamak' diye buna derim.
Kim bilir onun sayesinde kaç kuş kendine yuva yapacak ağaç buldu, kaç tırtılın, böceğin, sincabın rızkına vesile oldu. Sayesinde kim bilir kaç insan ciğerlerine oksijen doldurdu. Onun yarattığı vaha, kim bilir kaç yorgun, bezgin, bunalmış insana gölge oldu, bedenlerine ve ruhlarına yelpaze salladı. Kaç aşık o gölgelerde aşk tazeledi, birbirlerine güzel sözler söyledi. Kaç çocuk dallarına astığı salıncakla güldü, eğlendi.
Kaç bulut onun diktiği ağaçlar sayesinde yağmur olup toprağa can verdi.
Bir ömre sığan 40 milyon ağaç... Bir ömre dolan 40 milyon ömür...
'Çöpümü yakacağım' diye adaları tutuşturanların, orman arazilerine villa diken 'sahte çevreci' belediye başkanlarının cehenneminde bundan daha büyük sevap olur mu?

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