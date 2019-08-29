atv'nin özel haberiydi.

Zambiya'dan gelen mühendis Timothy, aylarca iş aramış, sonunda bir tekstil firmasında çalışmaya başlamıştı. İşi, pedal çevirmekti. Günde 11 saat durmadan pedal çeviriyor, karşılığında ayda 1000 lira kazanıyordu.

İşverenleri her gün biraz daha hızlı pedal çevirmesi için ona baskı yapıyorlardı. Sonunda ayaklarını hissetmez oldu, yürüme yeteneğini kaybetti, aşırı yorgunluktan vücudu iflas etti ve hastanelik oldu. atv muhabirleri onu Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde tedavi olurken bulmuşlar. Doktorlarımız şimdi ona yeniden yürüme yeteneğini kazandırmaya çalışıyorlarmış...

Haber bitti ama benim kafamdaki soru işaretleri bitmedi.

Tekstil fabrikasında pedal çevirmek nasıl bir iştir? Bu çağda insan gücüyle enerji üretmek, makine çalıştırmak diye bir şey var mı? Neredeyse başında kırbaçla bir siyahi insana günde 11 saat pedal çevirtilirken, "Daha hızlı, daha hızlı" diye bağırmak, Hollywood'un eski köle filmlerinde kalmamış mıydı? Dahası, kölelik kaldırılmamış mıydı?

İnanılmaz bir özel habere imza atan atv'deki haberci dostlarımdan şimdi önemli bir ricam var.

Bu haberin fikri takibi mutlaka yapılmalı.

Timothy'nin iddiaları ciddi ciddi araştırılmalı.

Eğer gerçekse, o tekstil firmasının çalışma koşulları ifşa edilmeli. Kentin ücra mahallelerindeki fabrikalarda, atölyelerde yabancıların Kunta Kinte gibi çalıştırıldığına, zavallı göçmen siyahilerin dolap beygiri gibi işe koşulduğuna inanmak istemiyorum çünkü...

Korkarım, adalarda fayton çekerken bayılan atlara üzülmeye sıra gelmeyecek...