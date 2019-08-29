Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Yoksa ölü yatırım mı?
YÜKSEL AYTUĞ
29 Ağustos 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Yoksa ölü yatırım mı?

Yine atv'de izledim. Bilim adamları, yapay zeka ile insan beynini birleştirme konusunda çok önemli bir yol kat etmişler.
Yakında kafamıza yerleştirilecek çipler sayesinde akıllı cihazlarımızdaki tüm bilgi ve programlar beyne yüklenebilecekmiş.
Bu yolla epilepsi, Parkinson ve demans gibi beyin merkezli hastalıkların önüne geçilebilecek, bir yabancı dili öğrenmek ise sadece bir kaç saniye alacakmış.
Bu sonuncusu beni bir ebeveyn olarak çokça ilgilendirdi.
Çocuğum öğrensin diye özel okullara binlerce lira bayılmak 'ölü

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN