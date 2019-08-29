Yine atv'de izledim. Bilim adamları, yapay zeka ile insan beynini birleştirme konusunda çok önemli bir yol kat etmişler.

Yakında kafamıza yerleştirilecek çipler sayesinde akıllı cihazlarımızdaki tüm bilgi ve programlar beyne yüklenebilecekmiş.

Bu yolla epilepsi, Parkinson ve demans gibi beyin merkezli hastalıkların önüne geçilebilecek, bir yabancı dili öğrenmek ise sadece bir kaç saniye alacakmış.

Bu sonuncusu beni bir ebeveyn olarak çokça ilgilendirdi.

Çocuğum yabancı dil öğrensin diye özel okullara binlerce lira bayılmak 'ölü