Ligin ilk haftasının ardından bu sütunlarda 'Peki ben kimi seyredeceğim?' başlığıyla bir yazı kaleme almış, Süper Lig'de seyirciyi tribüne çekecek, decoder satışlarına olumlu etki edecek bir tek 'yıldız futbolcu' bulunmadığını söylemiştim.

Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu Vedat Muriç'in Başakşehir maçında ortaya koyduğu muhteşem performansı görünce "Acaba acele mi ettim?" diye düşünmeye başladım.

Vedat sadece iyi bir santrafor değil. Alex'ten bu yana Fenerbahçe seyircisinin hasretini çektiği 'ateşleyici' bir fitil. Gol atıyor, attırıyor, takımın gardı düştüğünde enerjisiyle arkadaşlarını geri döndürüyor, ileride pres yapıyor, maçın 90'ıncı dakikasında geriye koşup, sağ bek pozisyonunda kademeye giriyor.

Sadece Fenerbahçe değil, tüm büyük kulüpler son zamanlarda 'yüreğiyle' oynayan böyle bir futbolcunun özlemini çekiyordu.

Peki ben Vedat'ı izlemek için maça gider miyim?

Büyük konuşmak istemem.

Bir-iki haftaya bu iş belli olur. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Arkasında 'Vedat Muriç' yazan Fenerbahçe formalarının satış şansı her hafta biraz daha yükseliyor.

Ve son bir not: Şimdilik spor yazarları yeteneğini fark etmedi ama ben Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi'nin isminin yanına uğurlu tik'imi attım bile.