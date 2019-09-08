Müge Anlı ile Tatlı Sert sezonu açtı. Hem de ne açmak...

Geçen yıl da bu dönemlerde yazmıştım, 'Müge'nin programı sezon başı yapınca içimi bir huzur kaplıyor. Tıpkı çocukluk yıllarımda yastığa başımı koyduğumda kulağıma değen bekçi düdüğü gibi kendimi güvende hissediyorum' diye... Yine aynı hisse kapıldım. Belli ki bu yıl da suçlular canlı yayında kekeleyip kendilerini ele verecek. Müge Anlı ve ekibi, ayrıntılarda gizli şeytanı sobe'leyip 'mükemmel cinayet olmayacağına' bizi yeniden inandıracak. Hasretler bitecek, kayıplar bulunacak, adalete duyduğumuz inanç ve güven tazelenecek.

Perşembe günü ise ekrandaki kavuşma mutluluğu oluk oluk odalarımıza doldu. Geçim sıkıntısı yüzünden bakamayacağı 7 çocuğunu devletin himayesine bırakmak zorunda kalan, o süre içinde hasretini, acısını, çaresizliğini içine gömen talihsiz bir anne, Müge Anlı sayesinde, çeşitli ailelerin yanında kendilerine yeni hayatlar kuran tüm çocuklarına kavuştu. Stüdyoya giren her hasret dolu yürek, kendini anne kucağına bırakırken, gözler doldu, yürekler mutlulukla çarptı...

7 büyük sevinci birkaç dakika içinde aynı stüdyoya sığdırmak da ancak Müge Anlı'ya yaraşır bir açılış seremonisi olurdu zaten...