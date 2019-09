atv haber Merkezi harika bir haber serisi başlattı. Her gün bir yiyecek türünü mercek altına alıp 'aslında ne yiyip içtiğimizi' gözler önüne seriyorlar. Özellikle de kapalı kutuların, ambalajların içinde ne olduğunu görmek insanı resmen dehşete düşürüyor.

Haberci dostlarım ilk olarak marketlerde satılan ve restoranlarda salatanın v.s. yanında servis edilen limon sularını araştırdı. Meğer o suların içinde gerçek limonun 'zerresi' yokmuş. Sonraki gün bu kez ayranları incelediler. Bizim ayran niyetine içtiklerimiz meğer içine konsantre maddeler katılan sütlermiş. Yani ayranlarımızın içinde bizim bildiğimiz yoğurt yokmuş. Sıra dondurmaların incelenmesine geldiğinde daha da vahim bir durum ortaya çıktı. Dondurmaların büyük bölümünün içinde 'süte' rastlanmadı! Cuma günü izlediğim son haberde ise hamburgerlerin içindeki köftelerin sadece yüzde 30'unun etten oluştuğu, hepimizi 'Çin tuzu' denilen bir maddeyle aldattıkları anlaşıldı. Elin bilim adamları uluslararası laboratuvarlarda yıllardır 'yapay et' üretmeye çalışıyorlar. Bence bize staja gelmeliler...