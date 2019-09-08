Bir dondurma reklamı yaz boyunca ekranlarımızdan geçip durdu. Dış ses diyor ki, "Yakında hayatınızın aşkı size gel gel diyecek" Sonra bir genç kız, otoparkta dondurmadan çıkan otomobilini park etmeye çalışan sevgilisine sesleniyor: "Gel, gel, hooop, az ileri al hadeee!"

Şu hayatınızın aşkının hitap şekline bakar mısınız lütfen? Sevgili değil, köprü altında yatan değnekçi mübarek...

Böyle durumları görünce aklıma hep o Türk sanat müziği şarkısı geliyor: "Bir bahar akşamı rastladım size, keyifli bir telaş içindeydiniz. Bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?"

Sevgiliye 'Siz' diye hitap eden dilimiz, ne zaman değnekçi sopasına döndü ki?