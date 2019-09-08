Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > ‘Hayatınızın aşkına’ bakın hele!
YÜKSEL AYTUĞ
08 Eylül 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

‘Hayatınızın aşkına’ bakın hele!

Bir dondurma reklamı yaz boyunca ekranlarımızdan geçip durdu. Dış ses diyor ki, "Yakında hayatınızın aşkı size gel gel diyecek" Sonra bir genç kız, otoparkta dondurmadan çıkan otomobilini park etmeye çalışan sevgilisine sesleniyor: "Gel, gel, hooop, az ileri al hadeee!"
Şu hayatınızın aşkının hitap şekline bakar mısınız lütfen? Sevgili değil, köprü altında yatan değnekçi mübarek...
Böyle durumları görünce aklıma hep o Türk sanat müziği şarkısı geliyor: "Bir bahar akşamı rastladım size, keyifli bir telaş içindeydiniz. Bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?"
Sevgiliye 'Siz' diye hitap eden dilimiz, ne zaman değnekçi sopasına döndü ki?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN