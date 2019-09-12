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YÜKSEL AYTUĞ
12 Eylül 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Ofsayttaki hakem

Gözlerime, kulaklarıma inanamadım. yarışmacısı , ismini yazıp kendisini eleme potasına sokan arkadaşlarından intikam almak için takım halinde yarıştıkları elemede 'sabotaj' yapıp kendisine verilen mercimek köfte yemeğini kasten kötü yaptı. Böylece takımı, mavi ekip karşısında yenildi. Üstelik bunu itiraf ederken hiç utanmadı, hatta "Yine olsa yine yaparım" dedi.
Nalan sıradan bir yarışmacı olsa, bu olay köşemi işgal etmeyecekti. Ama 31 yaşındaki yarışmacının mesleğinin karşısında 'Futbol Hakemi' yazıyordu.
Yani belli ki 'lisanslı' bir hakemdi. Bir düşünün...
Futbolcu olsanız, 'takımını sattığını' itiraf eden, "Yine olsa yine yaparım" diyen bir hakemden adalet bekleyebilir misiniz? Onun düdük çaldığı bir sahaya terinizi akıtmak ister misiniz?
Merkez Hakem Komitesi, milyonların önünde hakemlik mesleğinin onurunu ayaklar altına alan Nalan hakkında herhangi bir idari işlem yapar mı bilmem ama ben Master Chef jürisinden, elemeye gerek kalmadan bu yarışmacıyı anında diskalifiye etmesini beklerdim.
NOT: Nalan finalde en kötü yemeği pişirerek elendi.

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