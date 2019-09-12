Ünlü sunucu Ezgi Sertel, Kanal D'nin 2. Sayfa programına konuk olup anlatmasa haberimiz olmayacaktı. Meğer 7 haftalık hamileyken teve2 kanalında sunduğu programın reklam arasında bebeğini düşürmüş.

Reklam dönüşü konukları 10 dakika laf çevirip durumu idare etmişler.

Sertel, o haldeyken bile yeniden stüdyoya dönüp programını kapatmayı başarmış. Sonra da ambulansla hastaneye kaldırılmış. Ünlü sunucu, şu anda ikiz erkek bebeklerine 6 aylık hamile. Allah, 'bir avazda' onu bebeklerine kavuşturur inşallah...

Peki ben bunu niye mi yazdım?

Ekranın bir görünen yüzü, bir de tıpkı ay gibi 'karanlık yüzü' vardır.

Biz izleyiciler çoğunlukla güneş değmeyen o karanlık yüzü görmeyiz.

Ekranın parlak maskesi kim bilir hangi sırları gizler de haberimiz olmaz. Şov devam eder etmesine de, nasıl eder orasını bilmeyiz.