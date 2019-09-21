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YÜKSEL AYTUĞ
21 Eylül 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

“Bakamadım” mazeret olamaz!

Okurumuz Nurdan Yıldız, Star TV'de yeni başlayan Çocuk dizisini eksen alarak önemli saptamalarda bulunmuş:
"Selamlar Yüksel Bey, Çocuk dizisinde güya bir kötü kadın var, büyütmüş ama sevmemiş çocuğu. Bir de doğurmuş ama bakamamış, iyi yere evlatlık vermiş güya iyi bir kadın var. Bu ülkede 'nın programı olduğu sürece, artık 'Bakamadığım için bebeğimi verdim' lafina herkesin karnı tok. Bu kadınlar iyi kadınlar olamaz. Çünkü ne diyor Müge'ciğim? 'Yiyeceğin bir lokma ekmeğin dahi olsa onunla paylaş, sen büyüt' diyor. Ha olmadı, devlete ver, durumun iyi olduğunda gider alırsın. Aksi takdirde sonuçlarını çok kötü yaşıyor o masum çocuklar. Aileniz ve siz Allah'a emanet olun. Saygılarımla..."

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