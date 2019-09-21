Geçenlerde çekmecelerimi düzenleyip önemli evraklarımı yeniden dosyalarken çıkışını aldığım bir e-mail'e rastladım ve çok şaşırdım. Nasıl olduysa unutmuşum. Hem de tamamen...

Okurum Tuğba Çetin'in 31 Aralık 2014 Çarşamba tarihli mektubu şöyleydi:

"Merhaba Yüksel ağabey, yeni yılınızı en güzel dileklerimle kutlamakla beraber, yeni yılın en güzel müjdesini de ben vermek istedim.

Bir kızınız olacak!!!

Hani bazı insanların önsezileri kuvvetli olur ya, benim öyle bir iddiam yok ama nedendir bilinmez; yıllardır sevdiklerimle, özellikle ailemle ilgili özel olayları (doğum, evlilik gibi) önceden rüyamda görürüm. Bunu pek çok kez yaşadım. En son örneği de, ablama hamile kalacağını söyledim ve ilk yeğenimin cinsiyetini de doğru olarak bildim. Ablam yüzde 100 kız hissederken erkek olacağını, ikincisinde ise yüzde 100 erkek hissederken kız olacağını rüyalarım sayesinde tahmin ettim.

Şimdi diyeceksiniz ki sen bana bunları neden anlatıyorsun?

İşte ben de sizi dün gece ilk defa rüyamda gördüm. Dünya tatlısı bir kızınız oluyordu. Hatta büyümüş halini gördüm. 6-7 yaşlarındaydı.

Eee, ben de sizi yıllardır ailemin bir üyesi, ağabeyim gibi görüyorum.

Böyle bir rüya da görünce 'Tamam' dedim 'Yüksel ağabeyimiz baba oluyor...' İnşallah yakında bizlere bu müjdeyi verirsiniz.

Sevgiler..." O mektuptan 19 ay sonra bebeğimiz Ela dünyaya geldi...

Sevgili okurum Tuğba Çetin eğer bu satırları okuyorsa, mutlaka bana ulaşsın. Bu 'müjdeci meleği' evimizde ağırlayıp onu kızımız ile tanıştırmak istiyoruz.