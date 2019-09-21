Köşemizin müdavimlerinden Murat Aydın bu kez de tv8'de Seda Sayan'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz yarışmasındaki kötü örnekleri mercek altına almış: "Artık yeter! Kendi ağız tatları yok, bizim ağız tadımızı ve ekran keyfimizi de kaçırıyorlar. Önceki hafta Yemekteyiz programında kadın yarışmacı bence bardağı taşırdı. Daha yarışmanın ilk günü yemeği görmemiş, tatmamış, rakiplerini dahi tanımadan 'Ben bu yarışmada adil olmayacağım' diyor.

O zaman niye yarışmaya katılıyorsunuz? Yemeği çeşitli bahanelerle beğenmiyor ve yemiyorsunuz ama 'hak' yiyorsunuz. Bir izleyici olarak programda biraz değişikliğe gidilmesinden yanayım. İki de önerim var. Birincisi, haftanın kazananı dışında 'haftanın en adil yarışmacısı' da seçilmeli.

İkincisi ise elbette yemekleri tadamayacağız ama en azından yarışmacıların hal, tavır ve hakkaniyetlerine göre seyirci de bir şekilde puan vermeli. Evet, Seda Sayan tarafsız olarak puan veriyor ama yarışmacı 'Seyirci beni seyrediyor. Şimdi haksız 1 veya 2 puan verirsem sonum ne olur?' diye de düşünmeli."