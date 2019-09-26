Habere, İbrahim Sadri'nin atv ekranlarında sunduğu kahvaltı haberlerinde rastladım. İngiltere'de bir huzurevinin içinde kreş açılmış.

Böylelikle hem yaşlılar yalnızlık ve yoksunluk hissinden kurtulup mutlu olmuşlar, hem de çocuklar, dedelerle ninelerle vakit geçirmenin keyfine varmışlar.

Uygulamayı çok sevdim.

Umarım bizim ülkemizde de benzer örneklerine rastlarız.

Zaten yaşlılarla bebeklerin öyle çok ortak yönleri var ki... Ağızlarında diş yok, altları bağlı, hatırlamak için uğraşmıyorlar ve ağlayıp/gülmek için de sebebe ihtiyaç duymuyorlar...