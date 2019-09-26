Malum, silah piyasasında ABD'li Patriot hava savunma sistemleri ile Rus S 400'ler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Biz ABD'den parasıyla Patriot istemiştik, onlar vermeyince de Ruslar'dan üç batarya S 400 almıştık. Ama acele mi ettik ne...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, atv ekranlarında muhteşem bir yeni sezon galası yaptı. Öyle büyük yenilikler, öyle şaşırtıcı sürprizler vardı ki, dizinin tiryakileri ekran başında keyiften dört köşe oldu. Sürprizler arasında en çarpıcı olan ise silah ticareti yapan Hızır Reis ve ekibinin akıllara durgunluk veren bir suikast tüfeği icat etmeleriydi. Mermisi güdümlüydü. Makineli tüfeğe, cep telefonunuzdaki hedef adamın fotoğrafını yüklüyorsunuz, dört kilometre öteden ateşliyorsunuz. Küçük bir füzeyi andıran güdümlü mermi gidiyor, gidiyor, engelleri aşıyor, köşeleri dönüyor ve o adamı tanıyıp alnının ortasından vuruyor... İşte "Acele mi ettik ne?" deyişim bundandır. Dizinin orta yerinde adeta 'Teknofest' açan Hızır Reis ve arkadaşlarına bir yıl süre versek, bize Patriot'ları da, S 400'leri de gölgede bırakacak bir hava savunma sistemi sunabilirlerdi...

Dedim ya, dizi büyük sürprizlerle geri döndü. Meğer yaz boyunca Hızır Reis, Londra'da çapkınlık turuna çıkmış. Orada eski tanıdığı bir mafya babasının kızına aşık olmuş. Baba "Bu işin adını koyalım artık" deyince, bizim koca Hızır 'çaresizce' ailesini toplayıp kız istemeye gitti. Ancak tıpkı kendi kardeşi İlyas gibi kızın amcası Feyyaz da bu evliliğe karşıydı. Sevda'nın ailesindeki güç savaşı da babanın katledilmesi ile sonuçlanınca, yeni hısımların aslında "yeni hasımlar" olduğu ortaya çıktı. Bu arada yeni transferler Selda Alkor, Burak Sergen ve Naz Elmas seyirci önündeki ilk 'maçlarından' yüz akıyla çıktılar.

Bir başka yenilik ise Hızır'ın tüm aileyi yeni evde toplamasıydı. Bana göre bu karar en çok yapım şirketinin hoşuna gitmiştir. Yedi aileye yedi ayrı ev bulup bir sürü dış çekim yapacaklarına, herkesi aynı malikaneye doldurmak, prodüksiyon açısından dahiyane bir fikirdi.