İki şarkıyla şöhrete ulaşan Reynmen adlı şarkıcı, Altın Kelebek'te tam üç dalda ödüle aday gösterildi.

Reynmen; şarkıları kadar, sosyal medya paylaşımlarındaki küfürlü konuşmalarıyla da tanınıyor. Son icraatı ise kendisine soru sormaya çalışan bir magazin muhabirini tokatlamak olmuştu.

İşte o Reynmen'in ödüle aday gösterilmesini doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.

Bir basın kuruluşu, nasıl olur da gazeteci tokatlayan birini 'onurlandırmaya' kalkar?

Cevabını merak ettiğim bir soru daha var: Altın Kelebek'i organize eden Hürriyet gazetesindeki değerli dostlarım, saldırıya uğrayan Show TV muhabiri değil de sizin muhabiriniz olsaydı, bu arkadaşı yine de üç dalda ödüle aday gösterir miydiniz?