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YÜKSEL AYTUĞ
26 Eylül 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Reynmen’e ödül mü dediniz?

İki şarkıyla şöhrete ulaşan Reynmen adlı şarkıcı, Altın Kelebek'te tam üç dalda ödüle aday gösterildi.
Reynmen; şarkıları kadar, sosyal medya paylaşımlarındaki küfürlü konuşmalarıyla da tanınıyor. Son icraatı ise kendisine soru sormaya çalışan bir magazin muhabirini tokatlamak olmuştu.
İşte o Reynmen'in ödüle aday gösterilmesini doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.
Bir basın kuruluşu, nasıl olur da gazeteci tokatlayan birini 'onurlandırmaya' kalkar?
Cevabını merak ettiğim bir soru daha var: Altın Kelebek'i organize eden Hürriyet gazetesindeki değerli dostlarım, saldırıya uğrayan Show TV muhabiri değil de sizin muhabiriniz olsaydı, bu arkadaşı yine de üç dalda ödüle aday gösterir miydiniz?

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