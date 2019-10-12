Köşemize her hafta katkı veren okurlarımızdan Haluk Zırh, erken final yapmak zorunda kalan Star'daki Kardeş Çocukları dizisiyle ilgili tespitlerde bulunmuş:

"Günaydın Yüksel Bey, iyi haftalar dilerim. Maalesef seyircinin gördüğünü şu dizi yapımcıları göremiyor, Kardeş Çocukları final yapıyor bu akşam. Sadece Mehmet Aslantuğ için seyrettiğim bir diziydi, ancak konusu çok sürükleyici, merak uyandırcı değildi. Belli bir çerçeve içinde kısır döngüye girmişti. Bir de salı günü gibi bir güne koydular, intihar ettiler. Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kadın gibi dizler varken, Allah aşkına Kardeş Çocukları gibi bir diziyi kim izler? Zalim İstanbul'un da yakında final yapacağını sanıyorum, orada da Fikret Kuşkan gibi bir oyuncunun olması izlememe sebepti. Ancak konu çekici olmayınca, kim oynarsa oynasın olmuyor maalesef."