Okurumuz İrem Ayaz'ın da Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisiyle ilgili şikayetleri var:

"Yüksel Bey merhaba. Eylül ayı ile birlikte yayın hayatına başlayan dizilerden Zalim İstanbul ile ilgili birkaç yorumumu sizinle paylaşmak istiyorum. Dizide her şey o kadar absürt ilerliyor ki, artık seyirciye kabak tadı vermeye başladı. Evin müştemilatında yaşayan çalışanlar sürekli konağın önündeki meydanda aile kavgalarını bağıra çağıra yapıyor, evin sahibinin her fırsatta karşısına çıkarak hesap sorup posta koyuyor, hatta ahkam kesiyorlar. Anlamsız ve komik geliyor artık.

Geçtiğimiz haftaki bölümde Cemre tutuklanıp cezaevine girerken üzerinde sarı bir elbise vardı. Kolundan tutulup götürüldü.

Sonraki bölümde elbisesi birden bire kısa çiçek desenli bir elbiseye döndü. Bu olaylın nasıl olduğuna biz de inanamadık... Ayakkabıları aynı ama elbise bölümler arasında nasıl oldu da değişti, nasıl oldu da bu hata fark edilmedi şaşılacak iş doğrusu.

Milyonlarca lira para kazanan şirketlerin, insanları aptal yerine koyarak bu paraları kazanmamaları lazım.

Umarım bu yazdıklarımın sesimizi duyurmada faydası olur. Severek okuyoruz sizleri. Başarılar..."