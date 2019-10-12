Rap müzik yükselişte. Bu türü dinleyenlerin sayısı giderek artıyor. Ancak bazı rap şarkıcılarının benimsedikleri 'küfürlü üslup' da rahatsızlık yaratıyor. Okurumuz Kemal Toplu, bu duruma değinmiş:

"Sayın Yüksel Bey merhaba, köşenizi severek okuyan bir okurunuz olarak size bir konuda rahatsızlığımı bildirmek istiyorum. Sizin de bu konuya dikkat çekeceğinizi iyi biliyorum. Son zamanlarda yeni bir müzik türü belirdi. Gençlerin dinlediği yerli rap müzik türünde adını bilmediğimiz, yeni öğrendiğimiz grupların yaptığı müziklerin içinde devamlı küfürlü sözler geçiyor. TT Net Müzik gibi devlete ait müzik sitesinde bile bu müzikler küfürlü haliyle yayınlanıyor ve indiriliyor. Bu son derece üzücü ve sakıncalı bir durum. Bunları dinleyen gençler bu şarkıları küfürlü haliyle söylüyorlar ve biz bu gençlere ümidimizi bağlıyoruz. RTÜK gibi devlet kurumlarının bunlardan nasıl haberi olmaz ve buna izin verir? Sizin bu konuda çok hassas olduğunuzu bildiğim için bu olayın üzerine gitmenizi rica ediyorum. İlginiz için çok teşekkürler..."