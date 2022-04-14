"Hayallerim" dediğim öyle atla deve değil. Pek çok insan gibi işten yorgun argın gelip, kafayı dağıtmak için bir televizyon dizisi izlerken hayallere dalmak, o karakterlerle empati kurmak, derdi tasayı unutup iki saatliğine o hikayenin içine dalmak... Ama orman kanunlarının hüküm sürdüğü bu vahşi reklam cangıllarında mümkün mü?

TRT 1'in yeni dizisi Kara Tahta'yı izliyorum. Oyunculuğuna bayıldığım Cengiz Bozkurt, mülayim bir baba iken tehlike gelip de kapısına dayanınca ailesini korumak adına bir aslana dönüşüyor. Ama şahane sahne bitip de reklama girildiğinde bir de bakıyorum Cengiz Bozkurt sigorta reklamında "Keçiii" diye bağırıyor. Haydi gel de yeniden o diziye dön bakalım...

Tamam, ekmek aslanın ağzında. Oyuncular su akarken küplerini doldurmak zorunda. Ama hiç olmazsa oynadıkları reklamın rol aldıkları dizinin içinde yer almaması için özel bir sözleşme yapılabilir.







"Hayallerimi çalmayın" diye söze başladım ya, devam edeyim:

Bazı şarkılar vardır, insanın hayatında iz bırakır. Onu dinlediğinizde geçmişte yolculuğa çıkarsınız, türlü anınız canlanır. Çoğu kokulu silgi gibidir. Koklayınca sizi alır, ilkokul sıralarına götürür. Gelin görün ki, bu aralar hayatınızda yer tutmuş, anılarımıza fon oluşturmuş ne kadar şarkı varsa hepsi sözleri değiştirilmiş reklam jingle'ı olarak kullanılıyor. Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan şarkıcıların, bestecilerin eserlerini reklam sektörünün hizmetine sunmalarını anlayışla karşılayabiliyorum ama o şarkılar bir yerden sonra artık bizim, yani halkın malı oluyor. Sorun bakalım bize, eşimizle el ele tutuştuğumuz ilk anın şarkısı Bülent Ortaçgil'in Sensiz Olmaz'ını deterjan reklamında izlemeye razı mıyız?

Yazının içinde eş sese sahip cangıl ve jingle'ı özellikle kullandım. Zira bu aralar hayallerim ve anılarım ya cangıl'a, ya jingle'a kurban gidiyor...



Yeşil Vadi'nin Kızı: Beren

Küçük oyuncu Beren Gökyıldız'ın yanına uğurlu tik'imi attığım tarihin üzerinden neredeyse 5 yıl geçti. Kızım dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri hâlâ belleğimden silinmiş değil.







Şu anda 12 yaşında olan Beren ilk başrol deneyimine hazırlanıyor. Bir internet kanalında yayınlanan bir Kanada dizisinin TRT 1 adına çekilecek Yeşil Vadinin Kızı adlı uyarlamasında Beren'i bu kez başrolde izleyeceğiz. Küçük yıldız, dizide hizmetçilik yapması için evlat edinilen bir kız çocuğunun pratik zekası ve iletişimci karakteriyle tüm zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlatacak. TRT, dış pazar yaratmak için şimdiden dizinin İngilizce tanıtımlarını servis etmeye başladı bile. Haydi Beren göreyim seni, dünyanın da kalbini fethet...



Dolandırıcılık sektör oldu

İçişleri Bakanlığı'nın raporu inanılır gibi değildi. 2022'nin ilk üç ayında tam 22 bin 281 dolandırıcılık vakası yaşanmış. Bunlarla ilgili tam 6 bin 155 şüpheliden 664'ü tutuklanmış. Bu sayı, bir önceki yılın tam iki katına tekabül ediyormuş.

Aslında hiç şaşırmadım. Çünkü son zamanlarda haber bülteni başına günde en az üç dolandırıcılık vakası izliyordum. Görünen o ki, bu suçun karşılığı olan cezalar yeterince caydırıcı olmadığı için dolandırıcılık adeta bir ekonomik sektör haline dönüşmüş.

Bu arada benim de başıma bir dolandırıcılık vakası geldi. Kızımın yüzme kursu için yıllık ödeme yaptığım bir milli sporcu (Hatta milli takım kaptanlığı da yapmış) onlarca veliyi ve minikleri yüzüstü bırakıp, kayıplara karıştı. Onu ifşa etmek için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Azzz sonra...



Şeref kürsüsü

Kahramanmaraş Nurhak Dağı'nda rastladığı hasta dağ keçisini üç kilometre boyunca sırtında taşıyıp tedavi ettiren fahri av müfettişi Nuri Çadır, gönülden bir alkışı hak etti.



Zap'tiye

Kadir İnanır ekrandan gözlerini belertip, dişlerini sıkarak "Yatak ciddi bir iştir" demiyor mu, korkudan gece yarısı dükkan açtırıp yatak alasım geliyor.



Ne demiş?

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien İsmael için sosyal medyada şöyle yazdı: "Valerien İsmael, seni ilk gördüm dedim ki, ana dedim, Veliefendi'nin kapısı açık mı kalmış ya dedim, at kaçmış dışarı, at gibi hoca..."