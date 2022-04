Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, paylaştığı son sosyal medya mesajında 5 binlere düşen Kovid vakalarını işaret ederek "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tanınmadığı günler geri geldi" dedi.

Gerçekten de pandemi yüzünden iki yıldır kabinenin en tanınan, en fazla ekranlarda görünen bakanı oldu Dr. Fahrettin Koca. Ama bunu kendini göstermek için yapmadı tabii ki. Onu, hep pandeminin ülkeyi esir aldığı ilk günlerdeki basın toplantısıyla hatırlayacağım. Günlerce uyku yüzü görmemiş gözlerinin etrafı mosmordu.







Bitkindi, üzgündü, endişeliydi. Ama umutluydu. Bu umudunu hemen her gün yaptığı basın toplantılarında, paylaştığı sosyal medya mesajlarında ısrarla dile getiriyordu. Maske, mesafe, hijyen ve aşı konusunda insanları uyarabilmek adına son derece etkin kullandığı sosyal medyada söylenecek her şeyi fazlasıyla söyledi. Kimi gün ironi yaptı, kimi gün aymazlara karşı öfkesini açığa vurdu ama hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Çalıştı, çalıştı, hep çalıştı. Sadece vatandaşlarına değil, emrindeki sağlık personeline de sürekli moral ve enerji aşıladı. Her daim onların içinde bulundukları şartları iyileştirmeye çalıştı, haklarını korudu. En çok da bizim için ailesine harcayacağı zamanlardan fedakarlık etti. Haklarını helal etsinler...

Teşekkürler Koca Bakanım... Bu pandemi iyi ki bu hükümet ve senin bakanlığın sırasında karşımıza çıktı. Bu ülke seni sadece pandemi ile değil, her zaman minnetle, şükranla, iyilikle, güzellikle hatırlayacak...



Monica Belluci İstanbul'da

Sizi bilmem ama ben kendisini pek sever ve beğenirim. (Bizimki duymasın) Dünyanın en güzel ve yetenekli oyuncularından Monica Belluci, Türk hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak, başrolünü oynadığı Maria by Callas biyografisinin sahne uyarlaması Maria Callas: Mektuplar ve Anılar'ın dünya prömiyerini 21- 22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yapacak.







Oyun, 24 Nisan'da ise Londra'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü organizasyon şirketi Piu Entertainment'in 10'uncu yılında Türk sanatseverlere hazırladığı bu büyük sürpriz şimdiden büyük heyecan yarattı. Bir yanda Monica'nın güzelliği, diğer yanda ünlü soprano Callas'ın anılardaki büyüleyici sesi. Gel de Zorlu PSM'ye koşma...



Oğul Beckham'ın müthiş hediyesi

Haber ilginçti: David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, sevgisini göstermek için dünya evine girdiği eşi Nicola Peltz'in soyadını alacak.

Romantizmin solmaya yüz tuttuğu, gerçek sevdaların mumla arandığı günlerde oğul Beckham'ın bu jesti bana göre son derece anlamlıydı.







Brooklyn'in ailesiyle ilişkisini bilmiyorum. Belki de ünlü babası ve annesinin isimlerinin gölgesinde yaşamaktan usanmış olabilir. Ama eğer öyle değilse, bu karar dünyanın en değerli nişan hediyesi anlamına gelebilir. Düşünün, dünyada neredeyse futbol markası haline gelmiş bir soyadını terk edip, eşinizin adını alıyorsunuz.

Söyleyin hanımlar, hangisi sizin için daha değerli? Kaldırım taşı gibi bir tek taş mı, yoksa ünlü sevgilinizin sizin soyadınızı alması mı?



Gaf kürsüsü

Gökhan Karaduman kardeşim not etmiş: TRT 1'in dizisi Teşkilat'ta bizimkiler Alman istihbaratı ile kovalamaca halinde ama Almanlar Türkçe konuşuyor. Daha da sinir bozanı ise aynı Alman, aniden bir kelime Almanca konuşuveriyor...



Zap'tiye

Kolombiya'dan yola çıkan ve varış yeri Mersin olan gemide muz kolilerinin arasına saklanmış 650 kilo saf eroin ele geçirilmiş. Ülkemin uyuşturucu istasyonu haline gelmesine mi yanayım, muzun başkenti Mersin'e muz ithal edilmesine mi?..



Ne demiş?

"İntikam köpeklerin işidir. Kurt, bedel ödetir." (Atv'nin dizisi Yalnız Kurt'ta Davut Bahadır'ın sözü)