Cep telefonu hayatımızın önemli bir parçası hatta vücudumuzun bir uzantısı haline geleli çok oluyor. Ama ilk bakışta sosyal hayatımızı geliştiriyormuş gibi görünse de aslında insan ilişkilerine büyük sekte vuruyor. Özellikle de ebeveynler ile çocuklar arasına dikenli tel ördüğü bir gerçek. Köşemizin aktif okurlarından Murat Aydın da ekrandaki bir sahur sohbetinden yola çıkarak bu durumun altını çizmiş:

"Star TV'de Halil Necipoğlu'nun sunduğu sahur programının konuğu ibretlik bir hikaye anlattı:

Öğretmen çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sorar. Kimi polis, kimi hemşire, kimi pilot olmak istediğini söyler. Öğretmenin dikkatini arkalarda bir öğrencinin hiçbir katılımda bulunmaması çeker. Yanına gider ve 'Sen ne olmak istiyorsun?' diye sorar.

ÇOCUK: Ben cep telefonu olmak istiyorum.

ÖĞRETMEN: (Cep telefonu almak istediğini sanarak) Daha çok küçüksün, büyüyünce sana da alınır mutlaka.

ÇOCUK: (Israrla) Hayır, ben cep telefonu "olmak" istiyorum.

ÖĞRETMEN: Neden?

ÇOCUK: Evde annemin de babamın da ellerinde her zaman cep telefonu var, ona bakıyorlar, bana hiç bakmıyorlar, benimle ilgilenmiyorlar. Cep telefonu olayım ki hep bana baksınlar...

İşte sözün bittiği yer!



Dizilerin bozdukları

Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız bizim televizyonları izlerken hem memleket hasretlerini gideriyor hem de körelmeye yüz tutan Türkçelerini geliştiriyorlar. Yurt dışından yazan ve ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz de bu konuda dizilerin sorumluluğunu hatırlatmış:

"Selam Yüksel Bey, yurt dışından seyirci arkadaşlarımı temsilen bazı gözlemlerimizi yazmak istedim. Türk dizilerindeki diyaloglarda annelerin çocuklarına 'Oğlum, kızım, yavrum' yerine 'Anneciğim' demesini, diğer rollerdekilerin de 'Babacım, dayıcım, ablacım' gibi karşıt rolün hitap şekli ile konuşmaları, Türkçe öğrenen veya az bilen izleyicilerin kafasını çok karıştırıyor ve ana dilimizi bozuyor. Ayrıca bazı sahnelerde; örneğin aşırı öfke sahnelerinde, etraftaki eşyaları kırıp zarar vermeleri hiç bizim toplumun yapısına uymuyor. Bizim erkeklerimiz en fazla duvar yumruklar, kadınlarımız bağırıp ağlar.

Tüm bunlarla birlikte çoğu dizilerde kullanılan kostümler, şarkılar, yiyecekler, çekim yerleri, sosyal mesajlar bizim buralarda yoğun ilgi ve beğeni ile karşılanıyor. Latin Amerika'da yabancıların çocuklarına dizilerdeki Türk isimlerini vermeleri ise biraz gülümsememize ve biraz da gurur duymamıza vesile oluyor. Hepinize başarılar dileriz."



Bir okur sitemi

Değerli okurlarımız eleştirileriyle çoğu zaman bizim yolumuza da ışık tutuyorlar. Bu nedenle yaptıkları her türlü eleştiriyi öpüp başımıza koyuyoruz. Ayhan Karataş'ın sitemi de onlardan biri:

"Yüksel Abi, size bir sitemimi iletmek istiyorum. Açıkçası bunu birkaç defa dile getirdim ama kimse oralı olmadı nedense. Sabah Gazetesi'nin internet sayfasındaki bu Aleyna Tilki aşkı nedir? Gün aşırı haber yapılıyor. Üstelik çılgın dansı, seksi minisi vb... Bunun topluma, okuyucuya ne gibi bir faydası, gençliğe ne gibi bir yol gösterici özelliği var?

Bir de eskiden dizilerde oynamış çocukların, özellikle kız çocuklarının bugünkü hali ile ilgili 'Çocuk yıldız sosyal medyayı büyüledi, bikinili resmi/ dekoltesi ile göz kamaştırdı" şeklindeki haberleri çok yadırgıyorum. Bildiğim kadarıyla siz de benim gibi kız çocuk babasısınız. Ben de 2 kız evlat sahibiyim. Bundan rahatsız olmuyor musunuz? Teşekkürler..."



Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye de okurumuz Ramazan Budaklar'dan: Geçmişte 115 turda Cumhurbaşkanı seçilemedi diye Kenan Evren tanklarla Köşk'e çıkmıştı ya, mademki muhalefet eski sisteme geri dönmek istiyor, rica edip "Ordu göreve" desek, Cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen şu altılı masa ittifakına bir darbe yapıp muhalefete el koysa, çok ironik olmaz mı? Men dakka dukka!



Gaf kürsüsü

17 Haziran 2021'de Malatya'yı ziyaretinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu dokunuş uğurlu gelecek. Göreceksiniz, Malatyaspor çok daha iyi sonuçlar alacak" demişti. Ligin bitimine 6 hafta kala Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti.



Ne demiş?

"Seda Sayan 'Facebook yasaklansın' demiş. Teessüf ederim. 8 koca eskittin. Biz sana 'Evlilik yasaklansın' diyor muyuz?" (Sosyal medyadan)