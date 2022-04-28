Erman Toroğlu'nu iki kelime ile tarif et deseler, "Çatır çatır" derim. Futbolu çatır çatır oynadı. Hakemliği çatır çatır yaptı, sadece gördüğünü, bildiğini çaldı. Televizyon ekranlarında da, gazete sütunlarında da yorumlarını lafı eğip bükmeden, eveleyip gevelemeden "çatır çatır" yaptı. Bu dobralığı başına türlü iş açtı ama o hiç geri durmadı.

Erman Toroğlu'nun Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Oynadım, Oynattım, Oynatalım" adlı biyografi kitabını duyar duymaz, içimden "Bu kitap pek çok kişiyi oynatır hatta yerinden hoplatır" diye düşündüm. Nitekim, geçen hafta atv Kahvaltı Haberleri'ne kitabını tanıtmak için çıktığında kopacak fırtınalardan iyice emin oldum.

Hocamız, hakkını helal etmeyeceği kişileri açıkladı. Hem de öyle, isimlerini filan saklamadan, çatır çatır... Aralarında futbolculuk döneminde şike yapmakla suçladığı Şenol Güneş'ten sağlam duramadığını iddia ettiği Uğur Dündar'a, kendisini kazıklamakla itham ettiği ilk iş ortağından Digitürk'ün genel müdürüne kadar pek çok isme ateş püskürdü.

Bülbülün çilesi dilinden... Erman Toroğlu belli ki yine pek çok dava ile uğraşmak zorunda kalacak.



Adriana Lima'nın göbeği

Efendim, ünlü model Adriana Lima'nın 5 aylık hamileyken göbeğini açıkta bırakan bir elbise ile podyumda yürümesi olay oldu. Lima, geliştirdiği göbek adaleleri yüzünden yuvarlak değil, adeta dikdörtgen bir hamile karnına sahip olmuştu. Gerçekten de kenardaki iki dikine kas, içerideki yavrucağı köşeleyip, sıkıştırmış gibi duruyordu.







Ramazan'ın ortasında tartışılacak mevzu değildi belki ama millet açlığa susuzluğa dayanmasına rağmen dedikodusuz kalmaya tahammül edemiyordu sanki. Yok efendim, Adriana bu görüntü için hamilelikten önce ameliyat olmuş. Yok, bebeğine zararlı olacağını düşünmeden steroid hapları almış filan...

Şimdi herkes Adriana'nın doğuracağı bebeğin Arnold Schwarzenegger gibi kas yığını olarak dünyaya gelip gelmeyeceğini konuşuyor. Tövbe estağfurullah, tövbe, tövbe!..



Tık için kendini dövdürenler

Haberi bültenlerde izlemiş olmalısınız. Ünlü boksör Mike Tyson, ABD'de iç hatları seferi yapan bir uçakta yolculuk ediyor. Arkasındaki yolcu önce onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Tyson kabul ediyor. Ama yolcunun ilgisi daha sonra tacize dönüşüyor. Sürekli konuşmaya, Tyson'ı kızdırmaya çalışıyor. Bu arada arkadaşı da onu görüntülerken "Cesarete bakın, tartıştığı adam Mike Tyson" filan diyor. Belli ki asıl amaç, Tyson'dan bir güzel dayak yiyip, bunu sosyal medyada paylaşarak takipçi sayısını artırmak. Sonunda adam amacına ulaşıyor. Sabrı taşan Tyson, oturduğu yerden kalkıp, arkasındaki koltukta oturan adamı yumrukluyor. Adam daha sonra yaralanıp, şişen yüzünü "büyük bir gururla" kameraya gösteriyor...

İşte hayatın anlamını sadece tık almak ve takipçi sayısını artırmak olarak belirleyen sanal dünya psikopatlarının geldiği son nokta...



Gaf'let kürsüsü

Pandemi nedeniyle cezaevinden yeni çıktığını söyleyen adam (!) metrobüste tartıştığı kadına ne dese beğenirsiniz? "Senin gibi karım olsa, kafasını kopartırım..."



Ne demiş?

"Benim travmam, Lidyalıların parayı bulması. İnsanlar artık parayla ruhlarını satıyorlar." (Bahar Candan'ın TV 100'deki Beyin Dedektifi'nde söyledikleri)



Zap'tiye

Dizi kahramanı kadınlar, sabah yataklarından fönlü ve makyajlı kalkmalarının sırrını paylaşsalar da hemcinslerini daha fazla çatlatmasalar...