Atv'deki her yayınıyla gündemi değiştiren Yalnız Kurt, bu haftaki bölümüyle de büyük ses getirdi.

Dizide 1976 yılının İzmir'ine gidildi. NATO üssünde Fetullah Gülen, ABD'li komutanlar, gizli istihbarat kuruluşlarının temsilcileri ve bir papazla toplantı yapıyordu. Onların Türkiye'yi içten fethetmek adına öne sürdükleri tüm talepleri emir telakki edip, adeta topuk selamı verdi. "Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı ile haddini aştı, iyi bir derse ihtiyacı var" diyenlerin önünde saygıyla eğildi, ceketini ilikledi. Özellikle de Hıristiyan papaza övgüler yağdırdıktan sonra Papa ile Vatikan'da görüşmek için can attığını dile getirdi.







İşte Türkiye'nin sözde cezalandırılması için nifak tohumlarının atıldığı gün, o gündü. Fetullah'ı yakından takip eden ve ileride büyük bir tehdit oluşturacağını öngören istihbaratçı asker Davut Bahadır, çığa dönüşecek kartopunu üstlerine bildirmesine rağmen bir türlü tedbir alınmasını sağlayamıyordu. ABD ve İsrail'in desteğiyle önce ASALA örgütü marifetiyle diplomatlarımız katledilmeye başlandı. Sonra Alevi-Sünni gerginliği yaratıldı. (Kahramanmaraş olayları) Ardından 12 Eylül darbesi ve takip eden günlerde de PKK belasını başımıza sardılar. Dizi son bölümüyle FETÖ-PKK işbirliğini tüm dehşetiyle gözler önüne serdi. Öyle ki; yabancı ajanlar, bir yandan İstanbul sokaklarını etnik çatışmalar yoluyla provoke ederken, diğer yandan Kuzey Irak'ta Türkmenlerle aramızı açmak için her türlü entrikayı çevirdiler.

Dizide bir söz vardı ki, altını ne kadar çizsem azdır: "Kurt en büyük zararı uyurken görür..."

Türkiye ne zaman biraz başını kaldırır gibi olsa, Sevr hayaliyle yanıp tutuşanlar mutlaka başımıza bir çorap örüyorlar. Aman diyeyim... Tezgah aynı tezgah... Kurt bile olsak, uyanık duralım!



BeIN Sports rezaleti

Cumartesi günü BeIN Sports'un birinci kanalında Karagümrük- GZT Giresunspor maçını izlerken içimden bir ses "Gaziantepspor- Göztepe maçına dönmelisin" dedi. Hemen ikinci kanala geçip, maçın son 5 dakikasını izlemeye koyuldum. İyi ki de öyle yapmışım. Bu sayede Türk Futbol Tarihi'nin en ilginç lig maçını canlı izleme şansını yakaladım.

Önce Göztepe hakem atışından gol kaydetti. Hakemin verdiği fair play ruhuna aykırı golü, ligde kalmak için her puana ihtiyaç duymasına rağmen Göztepeliler içlerine sindiremedi. Açtılar kaleyi ve Gaziantep'in beraberlik golünü atmasına izin verdiler. Son saniyede bu kez Gaziantep penaltı kazandı. Atışı kullanan Muhammet, bile isteye topu auta attı. Maç 1-1 berabere biterken, Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.

Bu karşılıklı centilmenlik, 23 Nisan'da çocuklara çok önemli bir mesaj ve "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim" diyen Atatürk'e en anlamlı saygı duruşuydu.

Gelin görün ki, yayıncı BeIN Sports, bu tarihi olayın büyük merak uyandıran maç sonu röportajlarını yayınlamak yerine hemen Lyon-Montpellier maçına geçti. Kuruluşun diğer kanallarından ikisi boş olmasına rağmen, maç sonu röportajları ve görüntüleri ekrana getirilmedi. Ana haber bültenlerine bile konu olan tarihi maçın sonrası, yayıncı kuruluşun basiretsizliği yüzünden yayınlanamadı.

Yazık ki ne yazık...



Ayasofya'nın kapısını yemişler

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı olarak bilinen giriş bölümündeki ahşap kapının tahrip edilmesi, geçen haftanın en ilginç olaylarından biriydi. Daha sonra bazı tarih profesörleri ve tarih kurumu yetkililerinin iddiaları, bu vandallığı bile gölgede bırakacak kadar ilginçti. İddialarına göre bazı insanlar o kapıyı kutsal sayıyor, vücutlarının belli kısımlarını oraya sürtüyor, hatta parça koparıp ağızlarına atarak ahşabı çiğniyorlardı. Yani Ayasofya'nın kapısını resmen yemişlerdi!..

Yahu yıl olmuş 2023... İnsanlık, Mars'ta koloni kurmaya hazırlanıyor. Doğru söyleyin: Önce kafayı mı, yoksa kapıyı mı yediniz?..



Zap'tiye

Genç kızlar arasında giderek yaygınlaşan kalın kaş modasına bakılırsa idolleri Kahtalı Mıçı, Hakkı Bulut ve Mustafa Keser olmalı...



Ne demiş?

"Ben 17 yaşındayken ertesi günkü coğrafya sınavını düşünüyordum. Arda Güler ise Fenerbahçe ataklarına liderlik ediyor." (BeIN Sports'ta ÇAYKUR Rizespor-Fenerbahçe maçını anlatan spiker Can Önduygu'nun sözleri)



Gaf kürsüsü

Hakim dizisinde koca ağır ceza reisinin otomobil kullanırken cep telefonu ile konuşması hiç de yakışık almadı doğrusu.