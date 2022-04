Bu hafta sosyal medya tetikçileri tarafından gömülme sırası Alişan'daydı. Neymiş efendim, evine masöz çağırmış, kendine ve oğluna masaj yaptırmış. Aman efendim bu ne görgüsüzlükmüş, bu ne saltanatmış. millet ekmek bulamazken olacak iş miymiş...

Olay, Alişan'ın evine bir fizyoterapist çağırmasından ibaret. Oğlu babasını görünce "Ben de masaj istiyorum" diye tutturmuş. Alişan da uzmana rica edip, sanki minik oğluna masaj yapılıyormuş gibi bir fotoğraf çektirip, paylaşmış...







Durum sosyal medya linçine dönüşünce Alişan da dayanamayıp, bir açıklama yapmak zorunda kalmış: "26 yıldır durmadan çalışıyorum. Sayısız dizi çektim, program ve albüm yaptım. 300 liralık masaj keyfini bana çok görmeyin..."

Öyle ya, Alişan dediğiniz arkadaş yılların tevazu anıtı gibidir. Sıcaktır. samimidir, gösterişten hoşlanmaz, ne kazanırsa ailesine harcar. Öyle başkaları gibi savurganlık filan da yapmaz. Hatta bu tutumluluğu adını pintiye bile çıkarmıştır. Yani sanat camiası içinde şımarıklık, gösteriş merakı ve görgüsüzlükle suçlanabilecek en son kişidir. Ayrıca para onun, sefa onun, kim ne hakla karışır ki?

Sosyal medyada bir ünlünün bir anlığına bile ailesi ile mutlu olmasına izin yok. Neden? Devir ellerinin altındaki klavyeyi kürek gibi kullanıp, gördükleri her mutluluğun üzerine toprak atan psikopatların devri de ondan...



Hakim'den büyük ters köşe

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyenleri 'Evlatçılar' ve 'Kanuncular' olarak ikiye bölen atv'nin dizisi Hakim, bu hafta seyircilerini penaltıda yanlış tarafa atlayan kaleci gibi ters köşeye yatırdı.

Geçen haftanın final sahnesinde Hakim Ömer Arif, kendisine benzincideki görüntü ile şantaj yapan taksiciye silah doğrultmuş, adam boğazından vurulup, kanlar içinde yere düşmüştü. Herkes Hakim'in yanlışlar silsilesine bir de cinayetin eklendiğini sanmıştı. Ancak bu hafta ekrana gelen o sahnenin devamında gördük ki, kurşunu sıkan Ömer Arif değil, can dostu Cevdet'ti...







Bu arada izleyiciler bu hafta da "Kimin vicdan azabı daha büyük?" sorusuna cevap aradılar. Çünkü Hakim'in oğlu Ozan'ın yerine cezaevine konulan genç, Azem'in karısı Zümrüt'ün adamları tarafından koğuşta öldürülmüştü. Peki ya günahsız bir gencin öldürülmesi olayında gerçek suçlu kimdi? Trafik kazasında ölüme neden olan Ozan mı? Yoksa onu hemen polise teslim etmesi gerekirken, saklamaya çalışan Hakim babası mı?

Hakim'i izleyenler her hafta üç dersten sınava giriyor: Vicdan, Adalet ve Evlat Sevgisi...



Önce Canan sonra can!

Nurtaç Canan ismini hatırlayacaksınız. Kendisini 5 yerinden vuran kocasının ismini kendi kanıyla yere yazıp, "Beni vuran Ragıp" demişti. O fotoğraf karesi, hepimizin beynine asılı kalmıştı.

Nurtaç Canan, olayın ardından kocasından boşanmak istedi. Ama bu isteği bir türlü gerçekleşmedi. Dahası, bir başka mahkemenin kararıyla hapisteki eşine vasi tayin edildi. Yani onun her türlü hakkının savunulması için temsilci seçildi. Yahu adam karısını tahammüden öldürmeye çalışmış, kadıncağız mucizevi bir şekilde hayatta kalmış, üstelik koca hakkında uzaklaştırma kararı da mevcut. Sen tut bu adamı, ondan kurtulmak için gün sayan kadına temsil ettir! Bu nasıl bir hukuk garabetidir?

Buna sadece kadınların değil, hepimizin isyan etmesi gerek. Biraz da "Önce Canan, sonra can" demeyi öğrenmeliyiz...



Gaf kürsüsü

Ceyda Yüksel cinayetiyle ilgili İzmir'de görülen davada sanık avukatının, maktul için "Zaten daha önce evlenip boşanmıştı" demesi büyük tepkiyle karşılandı.



Ne demiş?

Değerli okurumuz Murat Aydın, Yasak Elma'daki diyaloğu not etmiş: Yıldız: Uzun boylu erkeklerle kısa boylu kadınların ilişkileri daha uzun sürüyormuş, hatta evliliğe kadar gidermiş. Asuman: Çok doğru değil mi kızım? Adam kadını duymuyor, kadın adamı görmüyor, yüz göz olmuyorlar, çok normal!



Zap'tiye

4 milyon takipçisi bulunan çoban, TikTok'ta canlı yayın açtıktan sonra uyuyakalmış. Tam 12 bin kişi, tek başına geviş getiren koyunu dakikalar boyunca izleyip, karşılığı para olan emojiler göndermiş. SORU: Olaydaki koyun sayısı kaçtır? CEVAP: 12.001.