Orta Doğu'da birçok yabancı kanalda yıllarca İstanbul temsilciliği yapan Breaking News Turkey Yayın Sorumlusu ve köşemizin fahri Orta Doğu temsilcisi sevgili dostum Savaş Uğurlu, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerde yayınlanan Türk dizileri ile ilgili yaptığı özel araştırmanın sonuçlarını Yakından Kumanda ile paylaştı.







ERTUĞRUL FENOMENİ

Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri arasında en başlarda yer alan TRT'nin dizisi Diriliş Ertuğrul, en çok Pakistan'da izlendi. Dizi, yayınlandığı günlerde tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı ve izleyicide büyük bağımlılık yarattı.

Arapların asla vazgeçemeyeceği oyuncular arasında ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat geliyor. "Orta Doğu'nun Brad Pitt'i" olarak anılan Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi Avrupa ve Arap ülkelerinde büyük ilgiyle izleniyor. Dizi ayrıca İspanya'da Pasion Prohibida, Romanya'da ise Fructul Oprit adıyla yeniden çekildi.



İKİNCİ SIRADA EZEL

2009-2011 tarihleri arasında yayımlanan Ezel de yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri arasında yer alıyor. Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu ve Yiğit Özşener'in başrolünü paylaştığı Ezel, Güney Amerika'da izlenen Türk dizileri arasında ilk sıralarda yer alırken, Balkanlar'da da halen ilgiyle izleniyor. Ayrıca dizi, Meksika'da Yago adıyla yeniden çekildi.







ARAPLARIN FAVORİSİ HERCAİ

2019-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyordu. Orta Doğu ülkelerinde çok izlenen Hercai, dünya dizi ihracatı sıralamasında öne çıkan bir dizi. Öyle ki, 25 ülkede yayınlanarak önemli bir başarının altına imza attı. İzlenme rekorları kıran dizi, Amerikalı psikolog Dr. Patti Feuereisen'in yazısına da konu oldu.



İÇERDE'NİN ÇEKİCİLİĞİ

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı İçerde ise Pakistan, Hindistan, Romanya ve Etiyopya'da çok popüler bir dizi. Amerikan yapımı Köstebek filminin uyarlaması olan dizi, Meksika ve İsrail gibi birçok ülkede de ilgiyle izleniyor.



MEDCEZİR ÇOK SEVİLDİ

Amerikan yapımı The O.C. dizinden uyarlanan Medcezir, 2013-2015 yılları arasında ekrana gelmişti. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı dizi, Arap ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Romanya, Bulgaristan gibi pek çok ülkede büyük beğeni topladı.



LATİNLER PARAMPARÇA

2014-2017 yılları arasında yayımlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan'ın olduğu Paramparça, yurt dışında izlenen Türk dizileri arasında en çok sevilenlerden. Brezilya, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kazakistan, Şili, Arjantin gibi birçok ülkede yüksek reytingler elde etti.



KİRALIK AŞK'IN BÜYÜSÜ

Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci gibi isimlerin rol aldığı Kiralık Aşk, ekrana geldiği 2015-2017 yıllarında kendine geniş hayran kitlesi edinmişti. İki sezondan oluşan dizi özellikle Arap ülkelerinde çok beğenildi.

Yukarıda sayılan ülkelerin yanı sıra Güney Kore, İtalya, Japonya, Rusya gibi birçok ülke de Türk dizilerine büyük ilgi gösteriyor ve düzenli olarak ithal ediyor.



Ne demiş?

"Eğer bunda da haklı çıkmazsam, RTÜK izin verirse bir yıl boyunca üstüm çıplak program sunacağım." (Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programında kadınları heyecanlandıran iddiası)



Gaf kürsüsü

Siyasilerin videoları arasında dolaşırken karşıma çıktı: Ahmet Davutoğlu, partisinin genel kurulunda yaptığı konuşma sırasında "Nerede bir zalim varsa yanında olacağız" demesin mi?



Zap'tiye

İlk Türk astronotunun önümüzdeki yıllarda uzaya çıkmasıyla ilgili olarak uzman kişi (!) Mustafa Topaloğlu'ndan henüz görüş alınmaması ilginç değil mi?