Atv'nin büyük ilgiyle izlenen gündüz reality programı Esra Erol'da, öğleden sonra kuşağına adeta ipotek koydu. Program, hem geçtiğimiz mayıs ayında hem de son bir yıl içinde bu kuşaktaki rakiplerinin toplamından daha fazla reyting aldı.

Kantar Medya tarafından tespit edilen verilere göre; Esra Erol'da programı, yayınlandığı zaman diliminde rakibi olan 3 programın (Fulya ile Umudun Olsun-Fox, Zuhal Topal'la Yemekteyiz-TV8, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme-Show TV) almış olduğu reyting ve izlenme payı oranlarını tek başına aldı. Üstelik Esra Erol'un bu reyting başarısı sadece içinde bulunduğumuz aya özgü değildi. Program, son bir yıl içinde elde ettiği yüksek reytinglerle de öğleden sonra kuşağının efendisi oldu.







Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar, aradıkları çözümü Esra Erol'da buluyorlar. Programın başarısında işlediği konuların cazibesi kadar, sunucusu Esra Erol'un samimi tavırlarıyla yıllardır biriktirdiği güven duygusu da büyük rol oynuyor.

Ben sosyologların yerinde olsam bu programı dakika dakika takip edip, tez konusu haline getirirdim. Çünkü program, yaşadığımız toplumun adeta her gün MR'ını çekiyor.



Canan Karatay yine tabu yıktı

İleri sürdüğü hemen her görüş önce tepki gören ama bir süre sonra dünya tıp otoriteleri tarafından kabul edilip benimsenen Profesör Canan Karatay bu kez de Neler Oluyor Hayatta programında söyledikleriyle olay yarattı.







Canan Hoca, yaygın görüşün aksine "Yüksek tansiyonu yaratan tuz değil, şekerdir" dedi. İnsanda kan basıncını yükselten asıl faktörün insülin olduğunu ifade eden Karatay, bugüne kadar yapılan bir hatanın da altını çizdi. Tıp otoritelerinin, insanların günde bir çay kaşığı tuz tüketmelerinin zaruri olduğunu hatırlatarak, "Ama onların kast ettiği bizim çay kaşığımız değildir. Çünkü bizdeki küçük çay kaşıklarını dünyadaki züccaciyelerde bulamazsınız. Onların kast ettikleri tatlı kaşığıdır. Her gün bir tatlı kaşığı kristal tuzu evde öğüterek yiyeceklerinizin içinde tüketmeniz gerekir" dedi. Canan hoca ayrıca kronik baş ağrılarının en önemli sebeplerinden birinin de susuzluk ve tuz eksikliği olduğunu söyledi. Karatay ayrıca koronavirüs için "Bu bir grip türüdür. Gribin aşısı olmaz. Mutasyona uğrayarak ortadan kalkar" diyerek önemli bir iddiayı seslendirdi.

Muhtemelen yine nur topu gibi bir tartışma konumuz oldu...



Bu ne güzel bayramdır...

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasını doya doya yaşadım. Önce Şırnak'taki Cudi Cup'ta bölgenin gençlerini raket sallarken izledim. Sonra Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerine ringi dar eden kadın boksörlerimizin 5 altın 2 bronzluk harika serisi geldi. Ardından, Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan altın madalyalar yağmaya başladı ve takımımız 10 madalya ile şampiyon oldu. Derken Anadolu Efes'imiz, dünya devi Real Madrid'i yenerek üst üste ikinci kez THY Eurolig şampiyonluğunu ülkemize getirdi. Son olarak Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 5'inci kez kazandı.

Ne hafta ama? Bunlar arasında en çok da bu yılın zevksiz, kalitesiz, bol tartışmalı, kaotik Süper Lig'in bitmesine sevindim. Yaşasın 19 Mayıs ruhu!..



Şeref kürsüsü

Ağır yaralanmak pahasına baba ile kızını kamyonun altında kalmaktan kurtaran Şenol Doğançay, haftanın kahramanı oldu.



Zap'tiye

Hadise iki yıl üst üste Antalya'da Domates Güzeli seçildi. Eskiden Domates Güzeli'ne gülerdik. (Ayşen Gruda) Domatesin kilosu pazarda 25 liraya çıktığından beri bu unvan gurur vesilesi oldu!



Ne demiş?

"Nakit, özgürlüktür." (Atv'nin dizisi Yalnız Kurt'ta Nizam'ın sözü...)