A Haber'de cumartesi gecesi şahane bir belgesel başladı: Hegemonya... Amaçları; dünyayı tek elden yönetmek, ulusları ve özellikle de Müslümanların yaşadığı bölgeleri sömürmek, dini duyguları istismar ederek kendilerine ekonomik güç sağlamak olan sinsi örgütlerin ipliği bu belgeselle pazara çıkartılıyor.

Tarihi olayların analizi, 1071'de Malazgirt Savaşı ile Türklerin, Anadolu ve Ortadoğu'daki etkinliğinin başladığı yılları milat olarak aldı. Kudüs'ü ele geçirmek için başlatılan Haçlı seferlerinin ardından 9 kişilik bir şövalye grubu, sözde kutsal yerleri ziyaret etmek için gelen Hristiyanları haydutlardan korumak adına kendilerine dini ve askeri bir paye biçti. Bunlar daha sonra Kudüs Kralı'nın himayesiyle bölgeye yerleşip, Tapınak Şövalyeleri adıyla nam saldı. Ancak gerçek amaçları Süleyman'ın hazinelerini yağmalamak ve güç sahibi olmaktı. Nitekim bunu başardılar ve örgütlenmelerini Avrupa'ya kadar genişletip, Masonlara dönüştüler. Ellerindeki büyük ekonomik gücü kullanarak ülkeler üzerinde söz sahibi olan bankerler haline gelmeleri de uzun sürmedi.

Belgesel, yeni bölümleriyle bu yapılanmanın giderek dünyayı tahakkümü altına alan bir örgüt haline gelişini anlatacak ve gezegeni aslında kimlerin yönettiğini akademisyenlerin yorumları ve tarihi belgeler ışığında gözler önüne serecek.

Bugün olup biteni anlamak, etrafımızın kimler tarafından nasıl sarıldığını bilmek istiyorsanız, bu belgeseli kaçırmayın derim. (A Haber'deki yayın günü: Cumartesi, Saati: 23.05)



Kötülüğünüzde boğulmayın!

Öfkeliyim, hem de nasıl öfkeli... Gözünü siyasi hırs bürümüş, kendisi gibi düşünmeyenlerin kazada ölümünden bile medet umacak, bundan mutlu olacak kadar akıl ve ruhlarını kaybetmiş insanlarla aynı havayı solumaktan nefret ediyorum.

AK Parti'nin Adana'da düzenlediği Gençlik Şöleni'nden dönerken Niğde'de geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üç üniversiteli gencimizin ardından, sosyal medyada bazı kendini bilmezlerin paylaştığı sözler midemi bulandırdı. Neler yazmadılar ki?..

"Şifa mifa dilemiyorum kardeşim. Konya'daki adam Adana'daki programda ne arıyor? Bunlar yüzünden biz de ölü gibi olduk. Ne şifa dileyeceğim, gebersinler..."

"İyi olmuş. AKP'liler gebersin."

"Ben üzülmedim. Bu düzenin gönüllü kurbanlarına üzülmüyorum."

"Erdoğan yolunda ölenlere ölüler demeyin, onlar gebermiş kişilerdir."

"Bile bile oraya gitmişlerse üç koyun telef olmuş derim."

Bunun adı ne siyasettir, ne muhalefet. Bu yapılan resmen nefret söylemi ve insanlık suçudur. Ben yine de içinizde köpürttüğünüz kötülük denizinde boğulmamanızı dileyeceğim. Allah ıslah etsin!..



Şahane bir gece

Mesleğim gereği ödül almak, vermek ya da ortamı koklamak için her yıl pek çok ödül gecesine gidiyorum. Ancak Moonlife Dergisi'nin sahibi Alper Alp'in düzenlediği geceler bir başka oluyor. Çünkü kimse onun ultra sempatik davetini geri çeviremiyor. Öyle bir gönül adamı ki, her yıl Türkiye'de ne kadar "A kalite" ünlü varsa onu kıramayıp o gecede bir araya geliyor.

Derginin 10. yıl ödül gecesinde de öyle oldu. Cahide Plazzo'nun büyüleyici atmosferinde Pınar Altuğ, Fatih Ürek ve Emel Yıldırım'ın sunduğu gecenin açılışını Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası yaptı. Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten de müzik hayatına atıldığı orkestranın önünde iki şarkı seslendirdi. Ardından sahneyi Hande Yener ve Fatih Ürek aldı. Finalde konser veren Seda Sayan ise çiçeği burnunda damat Çağlar Ökten tarafından bir saat boyunca kameraya alındı. Sisi'nin (Seyhan Soylu) her fırsatta mikrofonu kapıp geceyi ele geçirme çabasına rağmen, tören selamete erdi.

Benim de nasibime bu eşsiz gecede Ömür Boyu Meslek Onur Ödülü düştü.



Gaf kürsüsü

Sisi, Seda Sayan sahnedeyken laf attı: "Kocan dedi ki; karım hamile, bize süt annesi olur musun?" Kadırgalı hemen arkasını dönüp, lafı değiştirdi.



Zap'tiye

AIDS ve Ebola'dan sonra maymunlardan geçen bir başka hastalık Maymun Çiçeği de dehşet yarattı. İnsanlığı maymun ettiniz vallahi!..



Ne demiş?

Sisi: Sizin bugün aybaşınız mıymış neymiş, anlamadım ben. Seda Sayan: Aybaşımız değil, birinci ay dönümümüz. Senin bu işlerden anlamaman çok normal.