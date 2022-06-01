Yine atv Haber ve yine muhabir Altay Altuğ'dan söz edeceğim. Nasıl etmeyeyim ki? Ajanslardan gelen aynı haberlerin devşirilip servis edildiği tek tip televizyon haberciliği evreninde, atv Haber ve onun acar muhabiri Altay Altuğ tüm özel haber açlığımı doyuruyor.







Altay bu hafta bizi bir jandarma komando birliğine götürüp, Türkiye'nin ilk ve tek kadın keskin nişancısı Jandarma Komando Astsubay Çavuş Didem Balıkçı ile tanıştırdı. 27 yaşında 6 kişilik keskin nişancı timinin komutanı Balıkçı, mesleğini tek cümle ile özetledi: "Görünmeden görmek, ölmeden dönmek..." Mevzilendikleri yerde üstlerindeki kilolarca kamuflaj malzemesiyle saatlerce değil bazen günlerce bulundukları yere adeta çakıldıklarını söyleyen Didem Komutan, her türlü ihtiyaçlarını pusuya yattıkları yerde karşıladıklarını belirterek, "Bizim işimizde en önemli şey sabır ve sebattır. Ayrıca herkes bakar, biz görürüz" dedi.

Özel Kuvvetler'de görevli ağabeyini örnek alarak bu mesleği seçtiğini söyleyen Balıkçı, "Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların kahramanlık destanlarıyla büyüyen bir nesil olarak içimdeki o askeri keşfetmem zor olmadı. O duyguyla yetiştirildik" diyerek yaptığı işin felsefesini de anlamlı bir şekilde dile getirdi.



Bravo Vecdiye Bacı!

Buyurun size bir başarılı kadın daha... Vecdiye Yavuz, Afyon'un bir köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan bir kadındı. 39 yaşındaki Vecdiye bacımız malum sebepler yüzünden ortaokul ikinci sınıftan ayrılmak zorunda kalmıştı. Kafasına atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmayı koymuştu. Eşinin de desteğiyle sonunda hayali gerçek oldu.







Vecdiye Yavuz hiç tartışmasız, benim bugüne kadar izlediğim en sempatik, en doğal Milyoner yarışmacısıydı. Öyle ki, onu izlerken koltuğumda dikildim, içimden başarılı olması için dua etmeye başladım. (Eminim stüdyodaki ve ekran başındaki herkes benimle aynı duyguları paylaşmıştır) Vecdiye Yavuz kendini en iyi şekilde yetiştirmiş olmasına rağmen aynı zamanda son derece alçak gönüllüydü. "Bendeki özgüven kadar bilgim olsaydı İstanbul'u fethederdim" dedi.

Vecdiye Yavuz'un hedefi, bir süt ineği alacak kadar para kazanmaktı. Ama genel kültürü ve müthiş akıl yürütme yeteneğiyle yarışmadan iki inek parasına bedel 50 bin lira ile ayrılmayı başardı.

Vecdiye bacı bir kez daha gösterdi ki, en büyük eğitim kurumu, insanın içindeki üniversitedir. Onun bu özgüveni, azmi ve dirayetinin tüm köylü kadınlarımıza örnek olmasını diliyorum.



Klasik müziğin ruhuna ihanet

Arkadaşı Ömer Akın ile aynı evi paylaşan keman sanatçısı Beril Varol, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi çellist ve orkestra şefi Yavuz Selim Bektaş tarafından öldürüldü. Katil, diğer genç Ömer Akın'ı da öldürdükten sonra kalan kurşunu kendine sıkıp intihar etti.

Benim anlamakta zorluk çektiğim mesele ise şu: Klasik müzikle ilgilenmenin, insana mertebe atlattığını, ruhunu zenginleştirdiğini, ufkunu açıp, insani erdemlerini pekiştirdiğini bilirim. Hatta klasik müzik dinletilen ineklerin daha fazla süt verdiğini, bitkilerin çiçek açtığını da... İşte bu yüzdendir ki, bu kadar planlı ve vahşi bir cinayet ile o gencin adını aynı cümle içinde kullanmakta zorlandım. Bakalım hayat, güvendiğimiz dağlara daha ne kadar kar yağdıracak?..



Gaf kürsüsü

75 yaşındaki gazeteciyazar dostum Muharrem Akduman sobe'lemiş: Esra Erol'da adamın biri dert yanıyor: "Türkçede 32 harf var ama ben derdimi anlatamıyorum!" (Harfler fazla geldiğindendir)



Zap'tiye

Sonunda insanların nefesini de Metaverse'e taşımışlar. Dileyen kişi dijital evrendeki doğum günü pastasında bulunan mumu üfleyebiliyormuş. Ya tersi olur da, oradan komut verip, buradaki nefesimizi keserlerse?



Ne demiş?

11 milyon liralık banka hesabını sosyal medyadan paylaşan Bahar Candan altına şu notu iliştirdi: "Dolar sürekli yükseliyor. Bir türlü dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Sizce ne yapmalıyım?"