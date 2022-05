Atv'nin Yalnız Kurt dizisi FETÖ'nün gizli kodlarını birer birer çözüyor. Geçen hafta Apo ile Fetulah'ın ABD güdümünde nasıl iş birliği yaptığı, CIA'nın onlara verdiği iki farklı görevi yerine getirmek için nasıl masum insanların canına kıydığı anlatılmıştı. ABD ve iş birlikçilerinin planına göre FETÖ, Türk insanının dini inançları üzerinden faaliyet gösterip, devleti ele geçirecek, PKK ise etnik duyarlılıkları kaşıyarak Güneydoğu'da sözde Kürt devleti kurmak için faaliyet gösterecekti.







Bu haftaki bölümün verdiği en çarpıcı haber ise Marksist/Leninist bir devlet kurmaya kalkan Apo'nun katillerinin Güneydoğu'daki tüm sol örgütlerin liderlerini tek tek öldürüp sözde önderliği ele geçirmesiydi. PKK, bölgede tek hakim örgüt olmak için 1978 yılından başlayarak dönemin tüm sol örgütlerinin Güneydoğu'daki lider kadrosunu ortadan kaldırmıştı. Ne yazık ki o dönem bu cinayetler, terörle mücadele etmeye çalışan devletin üzerine bırakılmaya çalışılmıştı. Türkiye, batının kampanyasıyla yıllarca faili meçhul cinayetler işleyen antidemokratik bir ülke olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Oysa cinayetlerin arkasında iki örgüt vardı: PKK ve FETÖ..

Bu arada Apo'nun ilk parti toplantısında Kürtçe konuşan bir kadını engelleyerek, "Bir daha Kürtçe konuşmayacaksınız. Hepiniz Türkçe konuşacaksınız. Meramınızı her zaman Türkçe anlatacaksınız" demesi ise yıllardır siyasi tartışma konusu yapılan "ana dil" konusunun bizzat örgüt lideri tarafından nasıl istismar edildiğinin belgesi niteliğindeydi.

Yalnız Kurt'un hatırlattığı bir başka gerçek ise her iki örgütün de başı, dışarıdaki baronlara bağlı silah tüccarlarıyla iş birliği yapıp, ülkeyi kana bulamalarıydı. Fetulah, kendisine silah sağlayan tüccarla yaptığı konuşmada "Belli ki ağzın pek dua tutmuyor. Ama hedefimiz aynı" diyecek kadar alçalıyordu. Ayrıca Allah/ Kitap tanımayan, Marksist- Leninist Kürt Devleti kurma hayalindeki Apo'yu da her görüşmesinde göklere çıkarmakta bir sakınca görmüyordu.

Başında takke, elinde tespih, gönlünde orak-çekiç... İşte Yalnız Kurt'un afişe ettiği gerçek Fetulah portresi...



EOKA'nın da sırları döküldü

Adını çocukluğumda ezberlemiştim. Rum lider Makarios'un desteğiyle Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurulan terör örgütünün adıydı EOKA... 60'lı yılların başından itibaren adadaki soydaşlarımızı katlediyordu.







Geçen hafta Yunan Omega televizyon kanalı iki eski EOKA tetikçisi Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis'in canlı yayındaki kan donduran itiraflarını ekrana taşıdı. Anlattıkları dehşet vericiydi. Neoptolemos Leftis kendilerine "Her bir Rum için 10 Türk'ü öldürmeleri" talimatı geldiğini, 68 Türk'ü öldürüp bir çukura gömmelerinin ardından Rum papaz Makarios'un çok sevindiğini anlattı. Umarım bu itiraflar, 50 yıl sonra bile "Kıbrıs'ta ne işimiz vardı?" diye soran aymazları tatmin etmiştir.

Bu arada sıra dışı yayıncılığıyla kısa sürede Yunanistan'ın en fazla izlenen kanalı haline gelen Omega'nın yöneticilerini de yürekliliklerinden dolayı televizyon eleştirmeni şapkamla selamlıyorum.



Şeref kürsüsü

Edirneli esnaf Volkan Küpeli, dükkanının önüne park eden lüks aracın yağmurda sunroof'unun açık unutulduğunu görünce hemen üzerini şemsiye ile kapatıp, sahibini binlerce lira zarardan kurtardı. ("Dükkanımın önüne park etme" diyen esnafa örnek olması temennisiyle)



Zap'tiye

Can Yaman yeni dizisi El Turco'dan bölüm başı bir buçuk milyon lira alacakmış. Her bölümde 40 dakika görünse, dakikası 37 bin 500 liraya gelir. Yani 8 asgari ücrete denk... Bu ne "Yaman" çelişkidir?



Ne demiş?

Show Haber'den bir diyalog: Muhabir: Mahalleli yakaladığı hırsızı fazla hırpaladı mı? Genç: Yok, kibarca ayar verdiler biraz.