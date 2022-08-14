Aranızda Polis Cemil Efendi'yi ya da soyadı kanunu çıktıktan sonraki ismiyle Polis Cemil Eryiğit'i tanıyan var mı? Ben de, büyük ilgi uyandıran FETÖ belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Servet Aydemir'in son çalışmasını izleyince haberdar oldum. Oysa belgeselin şehit aileleri için Diyarbakır ve İzmir'de özel gösterimleri yapılmış.

Peki benim neden haberim yok? Bu şahane belgesel bizim anlı şanlı haber ve belgesel kanallarında yayınlanmamış da ondan... Sebep? Aşırı milliyetçi bulunmuş... Yahu belgesel, İstanbul'u işgal eden emperyalist güçlere karşı toplumun namusunu korumaya çalışan bir polis memurunun hikayesini anlatıyor. Bunda "tarafsızlık" olur mu? İşgal edilen bir ülkenin insanları olarak neyin tarafsızlığını güdeceğiz? Neyse, gelelim belgeselin ilginç konusuna:

Polis Cemil Efendi, İstanbul'un işgal edildiği yıl henüz 6 aylık bir emniyet mensubu.







Sultanahmet'te Fransız ordusuna mensup Senegalli sarhoş askerler bir arabayı durdurarak içindeki iki Türk kadınına güpegündüz tecavüz etmeye çalışıyorlar. Tesadüfen oradan geçmekte olan Cemil Efendi vatandaşların da yardımıyla içlerinden beşini etkisiz hale getiriyor. Sonra da işgal mahkemesi tarafından yargılanıp Fransız Guyanası'ndaki "Yeryüzü Cehennemi" olarak bilinen ünlü hapishane adasına gönderiliyor. Burada defalarca firar girişiminde bulununca, hapis süresi de uzadıkça uzuyor. Belgesel, Cemil Efendi'nin burada gördüğü inanılmaz eziyeti, belgelere dayanarak müthiş bir gerçeklikle anlatıyor. Sonunda işin ucunu bırakmayan ablasının ısrarlı takibi ve Atatürk'ün direktifiyle 10 yıl süren eziyet bitiyor ve yurda getiriliyor.

Gelelim, işin "Kelebek" kısmına... Fransız Henri Charriere, hapis yattığı Guyam'da bizzat yaşadığını iddia ettiği firar girişimlerini 1969 yılında "Kelebek" ismiyle bir kitaba dönüştürüyor. Kitap büyük ilgi görünce 1973'de başrollerini Steve McQeen ve Dustin Hoffman'ın oynadığı ünlü film çekiliyor. Daha sonra yazar Charriere'in bu olayları bizzat yaşamadığı, adada daha önce yaşanan firar girişimlerinden ilham aldığı iddia ediliyor.

Diyeceğim o ki; bizim "Yerli Kelebek" Polis Cemil Efendi, kendi ülkesinin televizyon kanallarında bile kanat çırpamazken, elin uydurma Kelebek'i dünyada daldan dala konuyor...



Milyoner'e Gizem Hemşire damgası

Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne Gizem Hemşire damga vurdu. Onun öyküsünü dinleyen herkes, hedeflediği 100 bin liraya ulaşması için dua etti.







Gizem Elif Türk, çalıştığı ameliyathanedeki tüpün patlaması sonucu ağır yaralanmış, vücudunda ikinci derece yanıklar oluşmuştu. İki yıl süren hayatta kalma savaşını kazanır kazanmaz yeniden işinin başına döndü. Bu durumu "Eğer insanları sağlıklarına kavuşturur, onların yaralarını sararsam daha çabuk iyileşirim diye düşündüm" sözleriyle açıklıyordu. Ayrıca kendi durumunu örnek gösterip, en umutsuz hastalara bile umut olmayı amaçlıyordu.

Ama geçirdiği kaza vücudunda derin izler bırakmıştı. Estetik operasyonları pahalıydı. O izleri silmek için yarışmadan kazanacağı en az 100 bin liraya umut bağlamıştı. Ama hemşiremiz 100 bin liralık soruya yanlış cevap verince, 30 bin lira ile yetinmek zorunda kaldı.

Eminim ki, Gizem Hemşire'nin mücadelesi burada bitmeyecek. Artık Emine Erdoğan Hanımefendi mi olur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mı, ünlü estetik cerrahları mı yoksa hayırsever işadamları mı bilmem... Ama biri mutlaka onun elinden tutacaktır diye düşünüyorum.



Gaf kürsüsü

Ünlü Alman model Heidi Klum genç kalmasının sırrını açıklayınca herkes dehşete kapıldı: "Benden 17 yaş küçük olan kocamın her gün kanını içiyorum."



Zap'tiye

17 Ağustos'a bir hafta kala Yalova, Kuşadası ve Çorum sallandı. Deprem "Beni unutmayın" diye bağırıyor, aldıran yok!..



Ne demiş?

"Yaşım sizden çok genç biliyorum ama bana ismimle değil de bey olarak hitap etmenizi rica edeceğim." 20 yaşındaki Milyoner yarışmacısı Efe Olgun'un sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan antipatik isteği) (Kibirli genç, üçüncü soruda elendi.)