Bundan yaklaşık iki ay önce, 18 Haziran tarihinde bu köşede "Enflasyon nasıl düşer?" başlığıyla değerli okurum, emekli müsteşar yardımcısı Yavuz Yüksel'in önerilerine yer vermiştim. Şöyle demişti okurum:

"Enflasyonun düşürülmesi, enflasyon beklentisinin düşürülmesi ile mümkün olabilir. Devlet memurlarının fiyatları kontrolünün, ceza uygulamasının serbest piyasa ekonomilerinde etkisi ve faydası çok sınırlıdır. Bunun için ne denetleyici sayısı yeter ne de onbinlerce marketi ve yüzbinlerce malın fiyatını takip etmek mümkündür. Bu ancak piyasayı regule edecek, özellikle sebze, meyve ve kuru gıda maddelerinde, zincir marketlerle rekabeti sağlayacak kurumlarla yapılabilir. Zaten Tarım Kredi Kooperatifleri ile Et ve Süt Kurumu'nun kuruluş amaçları budur. Ama ne yazık ki bu kurumların yöneticileri bu amacı anlayabilmiş değiller. Bu kurumlar gerektiğinde devlet tarafından sübvanse edilmeli. Bu sübvansiyon devlete KDV indirimi gibi vergi indirimlerinden daha az bir maliyet oluşturacaktır. Aksi halde, sırf enflasyon nedeniyle ABD, FETÖ ve PKK'nın arzu ettiği bir Türkiye yönetiminin oluşma vebali önemli ölçüde onların da üzerinde olacaktır."







Emekli bürokratımız bu konudaki tespit ve önerilerini daha sonra da yine bu sütunlarda dile getirmişti. Aklın yolu bir ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hem Et ve Süt Kurumu hem de Tarım Kredi Kooperatifleri piyasadaki tekelleşmeyi kırmak ve fiyatları dengelemek amacıyla, kâr gözetmeksizin halka ucuz ürünler sunmaya başladılar.

Yavuz Yüksel belli ki devlet terbiyesi ile yetişen son derece alçakgönüllü bir bürokrattı. Başarı tamamen kendisine ait olmasına rağmen, yeni mesajında beni onore etme nezaketini gösterdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tarım-Kredi ve Et-Süt Kurumu şubelerinde indirim yapılacağını, bu kurumların kâr amaçlı olmadığını vurgulaması birkaç gündür en önemli haber olarak gazete manşetlerinde yer alıyor. Halbuki aylar önce bu konular sizin köşenizde ve nasıl yapılması gerektiği çok açık bir şekilde belirtilerek defalarca dile getirilmişti.

Ne yazık ki bu kurumların yüksek ücretli yöneticileri ve onların amirleri, uluslararası arenada oyun kuran, ülke üzerine kurulan oyunları bozmaya çalışan sayın Cumhurbaşkanı konuya el atıncaya kadar tek bir teşebbüste bulunmadılar. Kartelleşen zincir marketler ve tedarik şirketleri piyasayı- fiyatları istedikleri gibi manuple ederek devlet ve millet zarar ederken hem yüksek kârlar elde ettiler, hem enflasyonu azdırdılar, hem de 'muhalefet görevlerini' yapmış oldular.

Sevgili Yüksel Aytuğ bey, bu çabalarınızın devamını diliyor, devlet yöneticilerinin de köşenizi takip etmelerini umuyor, başarı dileklerimle saygılar sunuyorum."



Bu da otopark fırsatçılığı

Köşemizin değerli fikir tedarikçilerinden Muharrem Akduman, sayfiye yerlerindeki otopark fırsatçılığına değinmiş:

"Sevgili kardeşim, Çeşme'ye giden bir arkadaşım az önce telefonla aradı beni. Ailecek restorana gitmişler, arabayı otoparka bırakmışlar. Üç saat sonra döndüklerinde otopark ücreti olarak 150 TL. istenmiş. Ödemişler ama şikayetçiler. Hakikaten yüksek bir miktar. Turistik yöre, kazık yöre olmasın... Sevgiler..."

YAZAR NOTU: Aynı durumu geçen hafta Altınoluk'taki bir otoparkta yaşadım. Sadece iç/dış yıkama ücreti olarak 130 TL ödedim. Tabii şikayetimi de gerekli yerlere bildirdim. Tamam, kış boyunca iş yapamıyorlar, biliyorum. Ama bütün hınçlarını da yazın oraya yolu düşen turistlerden çıkarmaları da gerekmiyor. Herkes hakkına, nasibine razı olmalı.



Gaf kürsüsü

CNN Türk muhabiri, Hiroşima ve Nagazaki'yi hatırlatmak için sokaktaki teyzeye sordu: "Atom bombası atılmıştı, hatırlıyor musunuz?" Teyze: "Hatırlamıyorum, orada değildim." (Ah teyzem, orada olsan, bugün de burada olmazdın zaten)



Zap'tiye

Fransız bilim adamı, sucuk diliminin görüntüsünü "Güneşe en yakın gezegen bulundu" diye sosyal medyadan herkese yutturdu. Artık sahandaki her sucuklu yumurta bana gezegen sistemi gibi görünüyor.



Ne demiş?

"Evlilikler kira sözleşmesi gibi 5 yılda bir yenilenmelidir. Bunun için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyorum." (Astrolog Aygül Aydın'ın tweet'i)