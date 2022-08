Bilgi yarışmalarının amiral gemisi Kim Milyoner Olmak İster, Atv'de yayınlanan son bölümüyle hem ekran başındaki izleyicilere hem de sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na duygusal anlar yaşattı.

Soru tam da Eren Bülbül'ün beşinci ölüm yıldönümünde ekrana geldi. 19 yaşındaki yarışmacıya "2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül yaşasaydı bugün kaç yaşında olurdu?" diye soruldu. Genç yarışmacı, Eren'in 15 yaşında şehit edildiğini tahmin edemedi ve yanlış cevap verdi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun o anda gözleri buğulandı, yutkundu, gözyaşlarını içine akıtarak güçlükle devam etti: "Eğer yaşasaydı, senden sadece bir yaş büyük olacaktı. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Emekleri ve fedakarlıkları asla unutulmayacak... Allah annesine de sabırlar versin..." İmirzalıoğlu, yarışmaya devam etmekte de zorlandı: "Bu soru biraz benim ayarlarımı bozdu."

Daha sonra yarışan lise öğrencisi genç kız ise idealinin askerlik mesleğini seçmek ve bu ülke için şehadet şerbeti içmek olduğunu söyleyince, İmirzalıoğlu zarif bir müdahalede bulundu: "Önce yaşamak ve yaşatmayı hedeflemeliyiz, öyle değil mi?.."







MÜTHİŞ SORU

Milyoner son bölümüyle izleyenlerin bilgi dağarcığına yeni ve ilginç bilgiler eklemeyi de sürdürdü. İleri sürüş eğitmeni, sürücü kursu sahibi 65 yaşındaki kadın yarışmacıya çıkan 100 bin lira değerindeki soru beyin yakacak türdendi. "Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağını bulan ve polisler için ilk trafik yönetmeliği el kitabını yazan Willis Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur? A) Araba kullanmayı öğrenmemiştir B) Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür C) Ehliyetine ömür boyu el konulmuştur D) Trafik cezası ödeme rekortmenidir."

Yarışmacı, soru uzmanlık alanına girmesine rağmen cevap vermekten kaçınarak 50 bin liraya razı olup çekildi. Doğru yanıt ise A şıkkıydı. Yani trafiğin kitabını yazan adam, araç kullanmayı bilmiyordu...



Bu rezilliğin arkasında ne var?

Bebek Parkı'nda güpegündüz ilişkiye girenler. En işlek caddede halvet olanlar. Sağa çekip aracının içinde eski sevgilisiyle "hasret gideren" otobüs şoförü. Halk plajında mayolarını indirip kadınları taciz eden magandalar... "Ne oldu bize?" diye sormaktan uzun süre önce vazgeçtim. Zira bu sosyal erozyonu açıklamakta bilim insanları bile çaresiz kaldı. Ama ben toplumun bir anda bu denli yozlaşmış görünmesinin arkasında mutlaka bir "kasıt" ararım. Birileri bu halkı fütursuzca ahlaksızlığa sürüklüyor. Utanma duygusunu yok etmek, en halis değerleri, erdemleri bu topraklardan silmek, ahlaksızlığı sıradanlaştırmak için bir yerden düğmeye basıldığını iddia ediyorum.

Bu işlere "soyunanlar" ifadeleri alındıktan sonra göstermelik cezalarla hemen sokağa salınmamalı. Muhtemel bağlantıları iyice araştırılmalı. Çünkü bu aralar birileri toplumun fay hatlarına dinamit yerleştirmeye çalışıyor. Bir yandan terör örgütlerinin yanında saf tutup, diğer yandan Uludere'ye "Roboski" diyerek Kürt halkına şirin görünmeye çalışmak uğruna eski yaraları kaşıyanlar var. Cemevlerine saldırıp, közden yangın çıkarmayı umanları da unutmayalım. Her afetten, her olumsuzluktan kendine siyasi menfaat sağlamak için adeta ant içenleri görüyoruz. Belli ki böylesine bulanık bir suda oltasının ucuna "cinselliği" takıp, ava çıkanlar da var.

"Tüh tüh, ne günlere kaldık, başımıza taş yağacak" demek hiçbir şeyi çözmüyor. Toplumun deri altına sinsice ahlaksızlık şırınga edenleri bulup, afişe etmek ve hukukun gerektirdiği cezayı vermek zorundayız.



Gaf kürsüsü

Atv'deki Milyoner'de yarışan Aybike kızımız, "Hangisi bir kuş türüdür? A) Dalatakılak B) Suyadüşek C) Çamurasaplanak D) Karabatak" şeklindeki ikinci sorunun doğru cevabını (D) ancak seyirci jokeriyle bulabildi.



Zap'tiye

Tartışma programlarındaki yüksek gerilimi elektriğe çevirebilsek, dünyanın en büyük enerji ihracatçısı oluruz.



Ne demiş?

Şarkıcı Banu Parlak, "Tek zaman bulduğum yer burası" diyerek, tuvaletini yaptığı anı sosyal medyada paylaştı.