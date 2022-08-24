Tuba Büyüküstün geçen hafta söylediği "Biten ilişkiler de kutlamaya değerdir. Çiftler ilişkileri bittiğinde de özel bir kutlama yapmalı" mealinde sözlerle herkesin aklını aldı.

Evet, aslında ilişkilere başlamayı iyi beceriyoruz da, bitirme konusunda çok sıkıntımız var. Özellikle şov dünyasının ünlüleri; biten evliliklerinin, ilişkilerinin ardından birbirlerinin ipliğini pazara çıkarmaktan, en mahrem sırlarını sayıp dökmekten geri durmuyorlar. Yıllardır bir yastığa baş koyduklarını unutup, kanlı bıçaklı düşman kesiliyorlar.

Peki biten ilişki nasıl kutlanır? En iyisi hayal gücümün el frenini indirip, yokuş aşağı salmak...







Evlilik teklif edilen mekana özenle süslenmiş bir cenaze aracıyla gelinir. Kadın diz çöker ve tek taşı erkeğe iade ederken, "Benimle bir ömür boyu dost kalır mısın?" der.

Orkestra o sırada cenaze marşını çalar. Kutlama boyunca da Demet Akalın'ın atarlı/ giderli şarkılarından başka bir şey çalınmaz.

Gelin ve damat karşılıklı uzaklaştırma kararının altına imza atarak bundan sonra birbirlerine 500 metreden fazla yaklaşmamak için "Evet" derler.

Gelin, arkasını dönerek elindeki kaktüsü evli kadınlara doğru fırlatır.

Davetliler VAR odasında tespit edilen görüntülerin eşliğinde geline ve damada taktıkları tüm altın ve paraları geri alırlar.

Sadece eşlerin ayrılmasında emeği olanlara kına yakılır.

Kız ve erkek tarafı iki takıma ayrılıp paintball oynayarak birbirlerinden bütün hınçlarını alırlar. Böylece havaya ateş etmek isterken balkondaki çocukların vurulmasının da önüne geçilmiş olur.

Benden bu kadar... Gerisi sevgili Tuba'nın hayal gücüne kalmış...



Kendi cenazenizde konuşmak ister misiniz?

Bu ütopik düşünce İngiltere'de hayata geçirildi. Marina H. Smith, vefat ettikten sonra kendi cenaze töreninde soruları yanıtladı.

artina'nın oğlu, yapay zeka ile dijital teknolojiyi birleştiren bir program üzerinde çalışıyordu. Bunu tanıtmak için de annesinin ölümünü adeta bir fırsat olarak kullandı. Annesinin konuşma görüntülerini o ölmeden kaydetti. Özel bir program sayesinde de cenaze törenine gelenler, merhumeye sorular sorup, bizzat kendisinden yanıtlarını aldı.







Vallahi bırakın uygulamasını, hayali bile insanın tüylerini ürpertmeye yetiyor. Düşünsenize, imam "Merhumu nasıl bilirdiniz?" diye soruyor, musalla taşının üzerindeki hologram görüntünüzle herkesten önce davranıp, "İyi bilirdiiik" diye bağırıyorsunuz. Tövbe estağfurullah!..



'Havrita kapatılsın!'

Yukarıdaki başlık, son dönemde çok tartışılan bir sosyal medya kampanyasının ismi. Önce bilmeyenler için Havrita'nın ne olduğunu anlatalım: Sokak köpeklerinin saldırılarının artması üzerine akıllı telefonlara yüklenebilen bir program üretildi. Buna göre bulunduğunuz yerde ya da takip edeceğiniz güzergahtaki başıboş köpeklerin yoğun olduğu bölgeleri sokak bazında görebiliyor, yolunuzu değiştiriyor ya da önlem alıyorsunuz.

Gelin görün ki, bu uygulama hayvan katliamcılarının da işine yaradı. Son dönemde Havrita'da işaretlenen yerlerde sokak köpekleri birbiri ardına katledildi. Belli ki birileri bu programı katliam adına iz sürmek için kullanıyordu. Böyle olunca da hayvanseverler isyan edip sosyal medya üzerinden 'Havrita Kapatılsın' kampanyasına başladı.

Allah akıl fikir versin. Ama öncelikle iyi yolda kullanacağımız akıl...



Gaf'let kürsüsü

Almanya'da yaşayan Aygül Küçükbıyık'ın psikolojik sorunları bahane edilerek, 10 aylık oğlu Emir yanından alınıp, eşcinsel bir çifte verildi.



Zap'tiye

Bir zamanlar yüzümüze bile bakmayan Birleşmiş Milletler'in genel sekreterini İstanbul'da neredeyse 9'dan 5'e mesaiye başlattık ya, helâl olsun bize.



Ne demiş?

"Bizim memlekete neden sirk gelmiyor sanıyorsunuz? Kimse gitmez de ondan. Baksanıza sokağın haline. Sirke gerek var mı?" (Neler Oluyor Hayatta programında artık şaşırma hissini kaybettiğini söyleyen Hakan Ural'ın yorumu)