Gazetem iki yıldır harika bir iş yapıyor. Yazarlarımız her ay başka bir ili ziyaret edip, oranın yerel yöneticileriyle birlikte yöre insanın nabzını tutuyor, memleketin gizli kalmış cennet köşelerinden, değeri az bilinen nimetlerinden herkesi haberdar ediyor.

Sabah Yazarlarıyla Buluşma'nın son durağı Balıkesir'di. Ama bu kez gezgin değil, ev sahibi olarak yazar arkadaşlarımın yanındaydım. Onlar şehri gezip, tanıdıkça, yaz aylarını neden bu yörede geçirdiğimi daha iyi anladılar.

Balıkesir, Allah'ın hemen her şeyi nasip ettiği eşsiz bir kent. Hem Marmara hem de Ege'ye 200 kilometreye yakın kıyı şeridi var. Helenistik dönemin iki medeniyet merkezi İda ve Madra dağlarının arasında kurulmuş. Denizden sıkıldınız mı, 15 dakika sonra Kazdağları'nın buz gibi şelalelerinde serinleyebiliyorsunuz. Büyük kentinizi mi özlediniz? Balıkesir merkezi, harika bulvarları, modern AVM'leri ile emrinizde. Romatizmanız mı var? Buyurun Güre Kaplıcaları'na... Koah hastası mısınız? Kazdağları'nın eteğindeki oksijen çadırı Yeşilyurt Köyü'nde geçireceğiniz bir hafta, ömrünüzü 5 yıl uzatır. İster Hasanboğuldu'da akvaryum gibi tatlı suda yüzün, ister Küçükkuyu'da ayaklarınıza dolanan balıkların arasında serinleyin. Manzara mı istediniz? Çıkın Ayvalık'taki Şeytan Sofrası'na, gün batarken kızıl bir tepside önünüze şekerpare gibi serilen adalara bakıp, şaşırın. Kafanızı mı dinlemek istiyorsunuz? Güney Marmara'da Erdek'ten iki saat mesafedeki Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında inzivaya çekilin...







ŞAHANE MUTFAK

Balıkesir sadece tarih, doğa ve kültür zengini bir şehir değil. Mutfağı da çok lezzetli. Zeytinin anavatanında usulünce pişirilmiş o muhteşem zeytinyağlıları tatmak için bile buralara gelinir.

Balıkesir son yıllarda sanayiciler için de bir cazibe noktası haline geldi. Birbiri ardına açılan, genişletilen organize sanayi bölgeleri, girişimcilere son derece kârlı yatırımlar için zemin hazırlıyor.



BARIŞ KENTİ

Şehrin en önemli özelliği ise insanlarının birbiriyle her daim barışık olması. Çeşitli etnik ve siyasi görüş farklılıklarını bir arada barındıran şehirdeki bu huzur ve barış ortamının korunmasında en önemli pay ise yerel yöneticilerin. Vali Hasan Işılak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tamamen halka odaklı bir yönetim anlayışı geliştirmişler. Her önemli karar öncesinde parti farkı gözetmeksizin ilçe belediyelerinden ve vatandaşlardan görüş alıyor, tavsiyelerine kulak veriyorlar.







TÜRKİYE'YE LAZIM

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın mottosu: "Balıkesir Türkiye'ye lazım..." Şehri gezdikten, insanlarıyla konuştuktan sonra bu cümleye hak veriyorsunuz. Büyükşehir belediyeleri arasında geliri, borcundan daha fazla olan ender yerel yönetimlerden biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sadece tesis ve bina dikmiyor, içini de hizmetle, bilgiyle, kültürle, sanatla dolduruyor. Şehirde Zorlu PSM'nin kopyası bir Belediye Konser Salonu var ve Devlet Tiyatroları sanatçıları her hafta burada konser veriyor, tiyatro sahneliyorlar. Belediyenin içinde gençler için robotik kodlama atölyeleri kurulmuş. Ar-Ge bölümünde her türlü teknolojik girişim için gençlerin önü açılıyor. Hizmet kalitesini artıran harika bir callcenter kurulmuş. İddia ediyorum, Türkiye'nin en modern ve sıhhi hayvan barınakları bu kentte. Çöpten elektrik üretiliyor, tarlasından ilaç kutuları gibi kimyasal atıkları toplayıp getiren köylülere her 500 kilo atık için bir koç hediye ediliyor.

Hanım-köy tarafından yarı Balıkesirli olan ben, aileme her yaz büyük bir huzur ve mutluluk yaşatan kentimin "insan seven" yöneticilerine huzurlarınızda bir de buradan teşekkür ediyorum.



