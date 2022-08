Yıllardır gençlerin büyük rağbet gösterdiği ancak yerli halkın taşkınlıklar ve geride bırakılan çöp yığınları nedeniyle bir türlü benimseyemediği Zeytinli Rock Festivali bu yıl Balıkesir Valiliği'nin kararıyla iptal edildi.

Tabii Türkiye'yi çatışma ortamına sürüklemek, kutuplaştırmak, hükümeti "sanat düşmanı" ilan etmek için "hazır kıta" bekleyenler bu olayın üzerine balıklama atlayıp, hemen provokasyona giriştiler.







Bizim köşenin okurları da festivalin iptal edilmesinin ardında yatan gerçekleri merak edip, beni günlerdir soru yağmuruna tutuyorlardı. Sabah yazarlarının her ay bir şehrimize gerçekleştirdikleri Sabah'la Buluşma toplantısını fırsat bilip, konuyla ilgili en doğru bilgileri, en yetkili ağızlardan yani Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan almak üzere kendilerini makamlarında ziyaret ettik.

Peşinen şunu söyleyeyim ki; ortada ne sanat ne de eğlence düşmanlığı var. Ancak, konser düzenleyicilerinin tek amacı orada toplanan gençlere, derme çatma konteynerlerde izinsiz alkollü içki satıp, büyük kârlar elde etmek gibi görünüyor. Son derece güvensiz, sıhhi şartlardan uzak bir ilkel ortamı gençlere eğlence diye pazarlamak da cabası... Amaç bu olunca CHP'li ilçe belediyesinden (Burhaniye) izin koparmak güç olmamış tabii. Ama devreye Balıkesir Valiliği girmiş. Vali Hasan Şıldak, merkezden müfettiş istemiş, Gelen yetkililer, usulsüzlüğü yerinde belgeleyip, alkollü içki satışı iznini iptal etmişler. Bu arada Valilik, organizasyon yetkililerine "Gelin, bu festivali daha güvenli ve nitelikli şartlarda Ören'deki festival ile birleştirelim. Bir haftası rock olmak üzere insanlara gerçek festival ortamını yaşatalım. İçki içilmesine yasak getirecek değiliz. Zaten yörede pek çok içkili restoran var. İsteyen orada alkolünü alsın, daha sonra festival alanına gelsin" diye samimi bir teklifte bulunmuş. Ancak organizatörler, muhtemelen içki sponsorlarının da etkisiyle bu öneriyi geri çevirmiş. Anlaşma, uzlaşma yerine "çatışma ortamını" tercih ettiklerinden olsa gerek, festivale birkaç gün kala Valiliğe izin başvurularını yapıp, emrivakiye girişmek istemişler. Tabii oyunları bozulmuş.

Velhasıl, ortada bir yasaklama değil, kanunların emrettiği şekilde, hakkınca, usulünce kamu yararına bir koruma ve yeniden düzenleme çabası var.

Bu arada yörede uzun yıllarını geçirmiş biri olarak Zeytinli Rock Festivali'ni izlemişliğim de var. Binlerce gencin iptidai çadırlarda, yetersiz hijyen şartları içinde, alkolün ve bazen de uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçtiği son derece rezil görüntülere şahitlik ettiğim anlar oldu. Hele arkalarında bıraktıkları çöp yığınlarının o çevrenin insanları tarafından nasıl nefretle ve tiksinerek toplandığının da yakın şahidiyim.

Diyeceğim o ki; devlet, bu başıboşluğun, bu çevre katliamının, alkol üzerine tezgahlanan rant operasyonunun önüne geçmiştir. Nokta.



