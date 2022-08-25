İşini doğru dürüst yapmayan fırsatçı ve dolandırıcı taksicilerin artık yeni bir kabusu var: Jinnyjitty... Kendisi Koreli bir internet fenomeni. Genç kadının sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor. Bir gün İstanbul'da taksiye biniyor, şoför taksimetre açmayıp, kısa mesafe için pazarlığa girişiyor. 200 liradan açılan pazarlıkta 150 liraya anlaşılıyor. Ama taksicinin bilmediği, bu konuşmaların canlı yayında paylaşılıyor olması... Tabii görüntüler büyük tepki çekiyor. Jinnyjitty bakıyor ki, bu rezalet İstanbul'da bir gelenek. Ertesi gün yine ava çıkıyor. Bu kez Eyüp Sultan'dan bindiği taksicinin fahiş fiyat teklifini kabul ederken, yine canlı yayına geçiyor. O sırada duraktan şoförü arayanlar "Tüm dünyanın şu anda kendisini izlediğini" söylüyor. Tabii bu muhabbet de canlı yayında yer alıyor filan...







İşin geyik kısmı bir yana, taksicilerin tüm sivil denetimlere rağmen polis ve maliyeden değil de bir Koreli genç kadından korkmaları, kâbuslarında bile onu görmeleri ilginç... Koreli tüm sosyal medya fenomenlerini fahri müfettiş olarak şehre salsak, "sarı rezaleti" bitirir miyiz acaba?

Peki, Türkiye turizm tanıtımları için her yıl milyarlar harcarken, bir-iki sorumsuz taksi şoförünün bizi dünyaya rezil edip, tanıtım için harcanan tüm bu parayı ve emeği iki dakika içinde boşa çıkartmalarının bedeli birkaç bin liralık ticari ceza mı olmalı?

Gerisini ilgililerin inisiyatifine bırakıyorum...



Show Haber'e yeni soluk

Yaz dönemi, yedek kulübesindeki haber spikerleri için büyük fırsattır. Çünkü A takımındakiler tatile çıkar, yedekleri ana haberi sunmaya başlar. Geride fırsat kollayanlar ise hafta sonunda bülten sunma fırsatını yakalar.







Bu boşluğu en iyi kullanan ise Show TV'de önce hafta sonu bültenlerini, ardından da ana haber bültenini sunmaya başlayan Burcu Selçuk Esen oldu.

Her şeyden önce ses tonu, haber bülteni sunmaya son derece uygun. Hem mimiklerini hem de vurgulamalarını çok profesyonelce kullanıyor. Diksiyonu düzgün. Belli ki iyi bir altyapısı ve eğitimi var. Çok klasik görünen saçlarını kestirip, daha modern bir görüntüye kavuşunca da bültene daha bir yakışır oldu. Ama bazıları gibi haber sunarken fotomodel olma iddiasında da değil.

Belli ki Dilara Gönder ve Pınar Erbaş yeni sezonda koltuklarında eskisi kadar rahat oturamayacaklar.



Kalp hastaları denize dikkat!

Son vukuat Samsun İnkumu'nda yaşandı. 77 yaşındaki kalp hastası adam denizde yüzerken fenalaştı ve kurtarılamadı. Geçen ay da tatil için bulunduğum Altınoluk'ta bir akrabamızı aynı nedenle kaybettik. Suda geçirdiği kalp krizi yüzünden yaşamını yitirdi.

Buralar emekli cenneti olarak biliniyor. Hayat nispeten sakin ve büyük kentlerden daha ucuz. Oksijeni bol ve denizi de billur gibi olunca bölgedeki yaş ortalaması 60'ların üzerinde seyrediyor. Buradaki yaşlıların en büyük eğlencesi ve egzersizi sabahın erken saatlerinde denize girmek. Onlar evimizin önündeki sahile gelince ben elime dürbün alıp, fahri cankurtaranlık görevime başlıyorum. Biri kalp krizi geçirip, boğulacak diye aklım çıkıyor.

Naçizane tavsiyem; kalp rahatsızlığı bulunan yaşlıların, yanlarında sağlıklı biri olmadan denize adım atmamaları...



Gaf kürsüsü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde'de partililere hitap ederken, "Akdeniz'deki petrol aramalarında Güney Kıbrıs'tan İsrail'e kadar tüm devletler var. En uzun kıyı bizde olmasına rağmen Türkiye niye yok?" dedi. Ne yazık ki 240 metrelik koca Abdülhamid Han sondaj gemisini bile görememişti.



Zap'tiye

Fenerbahçe'nin biri ligde, biri kupada, diğeri Avrupa'da zirve kovalayacak üç ayrı takımı var. Bu kadar zengin kadronun oturduğu yere "Kulübe" demesek mi acaba?



Ne demiş?

"Karı kızla alâkası olmayan bir erkek arıyorum." (Melis adlı Twitter kullanıcısının bıkkınlık ve isyan kokan mesajı)