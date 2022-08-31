Hükümete muhalefet etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Dürüstçe fikir ve ideoloji yarışına girersiniz, yanlış uygulamaların üzerine gider, doğrusunu önerir, alternatif oluşturmaya çalışırsınız. Bir de bel altı muhalefeti vardır ki, siyasetin en çirkin şeklidir.

Son günlerde muhalefetin bir mafya babasının saçmalamalarından nemalanmaya çalışarak, iftiraları gerçek gibi göstermeye tevessül eden rezil bir algı operasyonuna girişmesini büyük bir üzüntüyle izliyorum.

Kaçak göçek yaşamak zorunda kalan o mafya babasının sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği iftira kampanyasının hedeflerinden biri de Turkuvaz Medya Grubu'nun Başkan Vekili Serhat Albayrak oldu. Tabii ki Albayrak, hemen harekete geçerek avukatı aracılığıyla dava açıp, bu mafya liderinin adalet önünde hesap vermesi adına düğmeye bastı.







Bugüne kadar TMSF dahil olmak üzere 5 ayrı Sabah Gazetesi yönetimiyle çalıştım. Sayın Serhat Albayrak ile tanışıp, onunla birlikte mesai yapmak ise benim en büyük mesleki şansım oldu. Kendimi tüm hücrelerimle bu gruba ait hissettim. Vizyonum da, gazetecilik yeteneklerim de özgürlüğüm de onun sayesinde katlanarak arttı. Bu nedenle yakından tanıdığım ve gözüm kapalı kefil olacağım Albayrak ailesine yönelik iğrenç iftiralar kanıma dokundu. İşin daha da rahatsız edici boyutu, bu yalanların muhalefet tarafından grubumuzu sözde yıpratmaya yönelik bir kampanyaya dönüştürülüp iştahla kullanılmaya çalışılması oldu.

Ama unutulmamalı ki; bu grup, 15 Temmuz başta olmak üzere hiçbir "eşkıyayı" dünyaya hükümdar etmedi. Etmeyecek de... Bu böyle biline...



Bu savaş bitmez

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üç günde biteceğini öngörenler fena halde yanıldı. Savaş yedinci ayına giriyor.

Peki dünyanın tamamını etkileyen bu savaş ne zaman biter? Bana göre yakın zamanda değil. Neden? Çünkü bu savaştan hem Rusya hem de ABD besleniyor da ondan. Savaşın başından beri Rusya'nın ihracat gelirleri yüzde 18 oranında artmış. Rusya, Avrupa'nın petrol ve doğal gaz musluklarının başında. Aba altından sopa gösterip, istediği fiyatı uyguluyor. Üstelik kış boyunca soğuktan titreteceği Avrupa ülkeleri üzerinde gücünü gösterme fırsatı buluyor. Ukrayna ve Rusya'nın tahıl kaynaklarına muhtaç ülkeler de yine Rusya'nın eline bakıyor.

Diğer taraftan her çatışmayı ekonomik fırsat olarak görmeyi bir devlet politikası sayan ABD, bir süredir atıl hale gelen silah ticaretine yeni pazar bulmanın mutluluğuyla elini ovuşturarak, Ukrayna'ya silah satıp duruyor. Yani, alan razı, satan razı, bu savaş niye bitsin ki?

Olan yine masum halklara oluyor. Bir kez daha filler tepişirken, çimler eziliyor...



Bir kıyafet tepkisi daha

Son zamanlarda birbirimizin ne giydiğine fena halde takmış durumdayız. Bir kıyafet tepkisi de canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan geldi. Show TV'deki Vazgeçme programında konuğunun parlak armalı, gösterişli kıyafetini konsepte uygun bulmayan Yılmaz, "Disko kıyafeti gibi gelmişsin. Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin bu kıyafete" diyerek program ekibini uyardı.







Daha önce konuğunun dekoltesini örtmek için kucağına yastık koyan, boynuna eşarp dolayan sunucu görmüştük de, ilk kez kıyafeti "fazla parlak" bularak eleştiren birine rastladık.



Gaf kürsüsü

Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Mali Müşavir Emine Küp "2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?" sorusuna 778 yerine 888 yanıtını vererek elendi. Son sözü ise "Kınamayın arkadaşlar, başınıza gelebilir" oldu.



Zap'tiye

Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1000 liralık soru "Karıncayiyenler neyle beslenir?" şeklindeydi. Türk Lirası'nın değeri hiç bu kadar düşmemişti!



Ne demiş?

Spor yazarı Osman Tanburacı ağabeyimiz, Sporpanel adlı YouTube kanalında, Kopenhag-Trabzonspor maçını anlatan spiker Ertem Şener'i sert eleştirdi: "Ben o kanalın yöneticisi olsam o spikere değil mikrofon, mikrodalga fırın bile vermem."