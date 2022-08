Sizlere günlerdir Balıkesir'i yazıp duruyorum. Özellikle de Edremit Körfezi'nin güzelliklerini...

Neredeyse her köşeyi dönüşünüzde karşınıza bir başka büyüleyici manzara ya da tarih ve kültür mirası çıkıyor. Geçenlerde bölgenin özenle korunması gereken tarihi değerlerinden çok az bilinen birini daha ziyaret etme fırsatı buldum. Atatürk Ağacı'nı...

Atatürk ve ağaç denilince akla genellikle Yalova'daki Yürüyen Köşk gelir. Hani Atatürk'ün kesilmemesi için koca köşkü yürütüp, 12 metre öteye aldırdığı o ağaç... Bu seferki ise Atatürk'ün gölgesinde serinleyip, kahvesini içtiği bir koca çınar.







Atatürk, 14 Nisan 1934'te İzmir'den Çanakkale'ye giderken Avcılar mevkiinde bulunan Manastır Han'da soluklanmak istemiş. Buranın sahibi, aslen Selanikli olan Muhtar Ahmet Altay, Mustafa Kemal'e 400 yıllık yüce bir çınarın gölgesinde kahve ikram etmiş. Atamız gördüğü ilgi ve sevgiden o kadar memnun kalmış ki, o mekana bir büstünü hediye etmiş. (Atatürk sağlığında sadece 3 yere büstünün konulmasına izin vermiştir. Biri Dolmabahçe Sarayı, biri Amasya Hükümet Konağı diğeri de Altınoluk'tadır.)

Atatürk biraz ilerideki Altınoluk merkezinden geçerken, ruhban okulu bulunması nedeniyle o dönem ismi Papazlık olan yöreye de ortası yarık bir dağın eteğinde bulunması ve altın renkli zeytinyağı üretmesi nedeniyle "Altınoluk" ismini vermiş.

Altınoluk'a giderken ne zaman o oluk şeklindeki dağı görsem, Ata'nın muhteşem yaratıcılığına şapka çıkartırım.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!..



En romantik Milyoner yarışmacısı

Ne yalan söyleyeyim, Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ekranda büyük bir kuraklık yaşanan yaz aylarındaki kurtarıcı vaham oldu.







Neredeyse her programdan bu köşeye birkaç yazı konusu çıktı.

Bu kez de yarışma tarihinin en romantik yarışmacısı Osman Çalış gecenin kahramanı oldu. Hiçbir fikrinin olmadığı sekizinci soruda telefon jokeri olarak eşini bağlattı. Herkes soruyu okumasını beklerken o şöyle dedi: "Birtanem, seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz. Kendine iyi bak, anneme selamlar. Allah'a emanet ol birtanem, seni çok seviyorum." Yarışmacının soruyu yöneltmek yerine eşine ilan-ı aşk etmesi herkes gibi sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırtmıştı. İmirzalıoğlu, bunun sebebini sorunca, stüdyodaki duygusal atmosfer daha da arttı: "Ben 30 saniyeyi soruyla heba etmek istemedim."

Yarışmacı Osman Çalış, belki büyük ödülü kazanamadı ama eminim ki eşinin kalbini bir ömür boyu kazandı.



Bravo Trabzonspor!

Yılın ilk derbisinden gol sesi çıkmadı. Galibiyete daha yakın görünen, üst üste golleri kaçıran taraf Galatasaray'dı ama ben Trabzonspor'u alkışladım. Oynadığı futbol için değil, kulüp olarak toplumsal barışa hizmet eden örnek davranışları için.

Trabzon'da İl Güvenlik Kurulu, hafta içinde yaptığı toplantı sonucunda güvenlik gerekçesiyle maça konuk takım Galatasaray'ın taraftarının alınmayacağı kararına varmıştı. Ancak bu karara Trabzonspor karşı çıktı. "Hayır, bizim stadımızda herhangi bir olay çıkmayacak. Biz misafirlerimizi gayet iyi ağırlamak için üzerimize düşenden fazlasını yapacağız. Galatasaray taraftarının stadımıza gelmesinde bir sakınca yok" dediler. Bunun üzerine 2 bin sarı-kırmızılı taraftar için yer ayrıldı. Maç da hem sahada hem de tribünlerde büyük bir dostluk ve centilmenlik havası içinde geçti.

Trabzonspor'un toplumsal barış ve uzlaşı adına attığı bu "dev" adımı yürekten kutluyor, sezon boyunca tüm kulüplerimize örnek olmasını diliyorum.



Gaf kürsüsü

Beykent Üniversitesi'nde tam burslu okuyan, Atv'nin Milyoner yarışmacısı "Don Kişot hangi romanın baş kahramanıdır? A-Mobby Dick B-Don Kişot C-Sefiller D-Suç ve Ceza" sorusunun doğru yanıtını (Don Kişot) seyirci jokeriyle bulabildi.



Zap'tiye

İBB her yağmurda Venedik'e dönen Esenyurt'a çare bulamayacaksa, ilçeye gondol tahsis etsin de vatandaş bari turizmden kazansın!..



Ne demiş?

"Biz çocuğu okula yazdırdığımızı sanıyorduk ama meğer servise yazdırmışız." (Servis ücretlerine isyan eden bir babanın Show Haber'deki feryadı)