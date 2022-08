ABD'nin CBS kanalında 5 yıldır devam eden Seal Team adlı aksiyon dizisi, son bölümüyle ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği askeri ve siyasi desteği tartışılmaz bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye'de 40 yıla yakın bir süredir aralarında bebeklerin de bulunduğu binlerce masum vatandaşı katleden terör örgütlerinin militanları dizide kahramanlaştırıldı. Bölgede ABD kuvvetleri ile omuz omuza savaşan efsane güçler olarak tanıtılan eşkıyaların üniformalarındaki paçavralar ve arkalarındaki Apo posterleri de adeta izleyenlerin gözüne sokuldu. PYJ adıyla bölgeyi kana bulamayı hedefleyen kadın teröristlere de ayrı bir saygı duruşunda (!) bulunuldu. Böylelikle üzerine kırmızı çarpı atılan her teröristin ardından taziye mesajı yayınlayan, çapulculara TIR'lar dolusu silah taşıyan ABD yönetiminin ipliği de bu yolla bir kez daha pazara çıkmış oldu.







Durumu A Haber'de değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ise dizinin propaganda amacıyla kullanıldığını ve terör örgütlerini meşrulaştırma amacını taşıdığını söyleyerek, "Bu dizi, terör örgütleriyle iş birliği yapan karanlık bir aklı, karanlık bir gücü temsil ediyor" dedi.

Seal Team, televizyon dizilerinin kötü amaçlarla kullanıldığında nasıl güçlü bir kara propaganda aracına dönüştüğünün en çarpıcı kanıtı oldu.

Özgürlük ve vatan savunması için yapılmadığı takdirde savaşı da, savaşanları da sevmem. Ama gün gelip de her şeyin savaş meydanında, mertçe, dürüstçe, çala kılıç halledildiği günleri özleyeceğim de hiç aklıma gelmezdi doğrusu...



Ölüm safarisi

Geride bıraktığımız haftada pek çok trafik trajedisi yaşadık. Onlarca insanımızı yitirdik, bir o kadarını da yaralı olarak hastanelere taşıdık. Her kaza ayrı bir "trafik dersi" içeriyordu aynı zamanda. Anlayana tabii ki... Örneğin, bunca drama rağmen şehirler arası yolda aracını sürerken aynı zamanda porno izleyip mesaj yazan otobüs şoförü hiçbir şey anlamamıştı olan bitenden...

Son olarak Marmaris'te turistleri taşıyan bir safari cipi kaza yaptı. 5 turist öldü, 5'i yaralandı. Safari cipi nedir, bilmeyenler için önce onu bir açıklayayım:

Turistik yörelerde insanları doğa ile buluşmaya bu cipler götürür. Gittikleri pek çok yer de çetin yol koşulları içerir. Gelin görün ki üstü açık, koruma barları bulunmayan, insanların balık istifi dolduruldukları bu sözde arazi araçlarının pek çoğunun durumu içler acısıdır. (Kazdağları'nda çokça safari turuna katıldım, oradan biliyorum) Bu araçlar genellikle 60'lı, 70'li yıllardan kalmadır. Güvenlik donanımları ilkeldir, bakımları çoğunlukla eksiktir. Yani Marmaris'teki kazadan alacağımız yeni bir ders bulunmaktadır.

Büyük şehirde soyguncu taksiler, şehirler arası yollarda sorumsuz sürücüler, kırsalda döküntü cipler... Bu ülkeye hâlâ turist geliyorsa, bu, Allah'ın büyük bir lütfudur.



İkiyüzlülüğün daniskası

İşlerine geldiği anda, işlerine geldiği gibi sosyal medyada mesaj yayınlayıp her fırsatta devleti eleştirmeyi marifet sayanlar, Gülşen'in İmam Hatip mezunlarına hakaretini "mecburen" görmezden, duymazdan geldiler. Bekledim ki, bu konuda tepkilerini dile getirsinler. Ama nerdee? Yine "tık" yoktu. Ne zaman ki Gülşen için tutuklama kararı çıktı, o saniyede sosyal medyada peydahlandılar. Birbiri ardına tepkilerini (!) dile getirdiler.

Bunun adı tek kelime ile ikiyüzlülüktür. Bir sanatçının söyledikleri yüzünden tutuklanmasını antidemokratik bir uygulama olarak görenler, aynı sanatçının toplumu kutuplaştırma, birbirine düşman etme tehlikesi içeren hakaretine "gık" diyemediler.

Sevsinler demokrasi ve özgürlük aşkınızı...



Gaf kürsüsü

Civan Canova'nın cenaze töreninde, insanlar (!) merhum oyuncunun eski eşi Açelya Akkoyun ile selfie çektirmek için kuyruğa girmesin mi?



Zap'tiye

Önce Kalaşnikof mermisine sonra kamyona kafa attı ama şükür ki hayatta kaldı. Demek daha dinleyecek çok İbo şarkımız varmış.



Ne demiş?

"Hanımefendiliğimi bozmadan nasıl sövebilirim?" (Yıldız Tilbe, Twitter'daki takipçilerine yol yordam soruyor)